Drugi dio ciklusa Zagrebački kvartovi kulture: U Zapruđe dolazi Pips, Chips & Videoclips

Kultni zagrebački rock bend PIPSCHIPS&VIDEOCLIPS održat će 9. svibnja veliki koncert na otvorenom u Zapruđu, u sklopu ovogodišnjeg izdanja projekta Zagrebački kvartovi kulture. Jedinstvena je to prilika za svirku u kvartu u kojem se bend formirao u svojim početcima. Koncert će se održati u Parku Vjekoslava Majera. Zagrebački kvartovi kulture u 2025. sveukupno uključuju program u 14 kvartova tijekom 13 vikenda uz više od 100 događanja u kojima će sudjelovati preko 300 umjetnika. Prvi ciklus projekta održan je tijekom ožujka i travnja u Knežiji, Sesvetskom Kraljevcu, Markuševcu i Brezovici te završava u Prečkom od 25. do 27. travnja.

Koncert PIPSCHIPS&VIDEOCLIPSA označava početak drugog ciklusa Zagrebačkih kvartova kulture u kvartovima Zapruđu i Središću od 9. do 11. svibnja. Drugi ciklus projekta održat će se na otvorenom u Zapruđu i Središću, Vrbanima, Novom Jelkovcu, Laništu, Gajnicama. Kompletan program drugog ciklusa bit će objavljen 29. travnja. PIPSCHIPS&VIDEOCLIPS jedan je od najvažnijih zagrebačkih rock bendova u povijesti, a predvođen je Dubravkom Ivanišem Ripperom. Postoje preko trideset godina, a u svojoj dugogodišnjoj karijeri objavili su deset studijskih albuma – od Shimpoo Pimpoo, preko Dernjave, Freda Astairea, Boga, Drveća i rijeka, Pjesma za gladijatore, Walta pa sve do recentne Vesne koja osvaja publiku.

Kao jedan od kultnih bendova Pipsi su odgojili generacije fanova, a njihov status potvrđuju njihovi koncerti; među ostalim onaj na Šalati 2022., do rasprodane trodnevne rezidenture početkom prosinca 2024. u zagrebačkom klubu Boogaloo i antologijskog nastupa s Josipom Lisac. Program Zagrebačkih kvartova kulture ove godine za cilj ima kulturnim sadržajem obogatiti 14 zagrebačkih kvartova, a donosi sadržaj za sve generacije: koncerte, kazališne i plesne predstave za djecu i odrasle, filmske projekcije, radionice, knjževna gostovanja kao i izvedbe suvremenog cirkusa. Prvi ciklus programa kulturom je obogatio pet gore spomenutih kvartova i program je održan u prostorima mjesnih odbora, dok će se se potom projekt nastaviti od svibnja do rujna na otvorenom i to u sljedećim kvartovima: Zapruđu i Središću, Vrbanima, Novom Jelkovcu, Laništu, Gajnicama, Klaki, Folnegovićevom naselju te Cvjetnom naselju. Ulaz na sve programe je slobodan. Zagrebački kvartovi kulture projekt je u organizaciji Centra za kulturno-društveni razvoj Novi prostori kulture, a održava se uz podršku Grada Zagreba. Sve informacije dostupne su na www.kvartovikulture.hr.