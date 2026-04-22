Dosta mu je gužve i buke u Zagrebu pa razmišlja o preseljenju u okolicu: 'To je selendra bez sadržaja i loše povezana'

Djevojka i on razmišljaju o kupnji kuće u nizu s dvorištem u Rugvici. Točnijem u Okunšćaku. Dosta im je, kaže, buke i gužve u prometu jer trenutačno žive u Zagrebu. Zanimaju ga iskustva onih koji žive u tim mjestima, a odgovore traži na Redditu. "Bit ćeš stalno u autu zbog posla tako da ćeš opet biti u toj gužvi. Taj novac koji potencijalno uštediš na nekretnini ćeš potrošiti na malo bolji auto i gorivo", piše u jednom od odgovora. I u drugom se navodi slično: "Što to točno znači da vam je dosta gužve u prometu? Je l' to rekreativno provodite slobodno vrijeme vozikajući se uokolo pa ćete sad vožnju zagrebačkom špicom zamijenit vožnjom po okolnim selima ili kako točno mislite doći do istih onih sadržaja do kojih se sada probijate kroz gužvu?", upitao je komentator.

Prednost je, dodaje, cijena i ako vam je, primjerice posao stacioniran u blizini – ako je tako, kaže, to su ogromni benefiti. "Sve ostalo su nedostaci i ne treba se lagati oko tog, pogotovo ako pričamo o kućama u nizu. To je život na selu bez prednosti života na selu", tvrdi.

Slaže se i Zagrepčanin koji kaže: "Budeš dolazio u Zagreb svakak u tu gužvu i buku sam ćeš još više putovat do te gužve i buke, jedino ak oboje od doma radite, onda je svejedno. Ja znam par ljudi od tamo, iskreno, teška seljačija, ali to je po mojim nekim razmišljanjima, ne moraju svi imati isti dojam", kaže.

"Rugvica je selendra bez sadržaja i loše je povezana, mislim da je pametnije gledati nešto u smjeru Slovenije (Zaprešić i okolica) ili prema Zaboku (Luka, Veliko Trgovišće...) jer ovi dijelovi imaju ZET, a što je još bolje imaju HŽ koji je začudo stvarno super i dosta redovan (ide u prosjeku vlak 3 do 4 puta u satu u smjeru Zaprešića)", dodaje se u drugom komentaru.

Da je javni prijevoz nepostojeći, do dućana treba ići u Dugo Selo i sve opet gravitirati prema Zagrebu, smatra i još jedan od komentatora. "I te kuće u nizu tak brzinski sklepaju i nabiju jednu na drugu, pa vam je maltene isto kao stan, jer gledaš susjedu u prozore, oni tebi u dvorište i imate zajedničke zidove", piše.