Da se možete vratiti iz Zagreba u rodno mjesto, ali za manju plaću, što biste napravili? Rasprava otkrila što mlade zadržava u metropoli

Da imate opciju vratiti se u svoj rodni kraj, za posao koji vam nudi recimo 70% primanja kao u Zagrebu, makar to bilo selo od tisuću ili gradić do 10.000 ljudi - biste li se vratili? Pitanje je to koje je jedan od korisnika Reddita postavio "zagrebačkim došljacima, dotepencima, dođošima", na toj društvenoj mreži. U ranim dvadesetim godinama, kaže, radio je u Zagrebu, bilo je to od 2016. do 2019. "I sada vidim da nikakve druge prednosti života u Zagrebu nisam imao. Vjerujem da je jedna od velikih prednosti svakako dostupnost sveobuhvatne zdravstvene zaštite (javne ili privatne), koju, hvala Bogu nisam trebao, te naravno dostupnost poslova. Što jedan moj drugar kaže 'u Zagrebu toliko posla ima, da možeš i govna prodavati'", kaže pa pita zajednicu je li nekoga Zagreb s nekim stvarima totalno privukao da se ne može više maknuti.

Razumijem, dodaje, i da neki ljudi jednostavno vole taj "big city vibe" i jedva su čekali da pobjegnu iz svoje selendre. "Ako biste se vratili zašto da, ako ne, zašto ne?", pita.

U komentarima se odmah javio netko tko je rekao da je došao u Zagreb na fakultet i da se ne bi vratio u grad iz koje dolazi. "Primarni razlog je posao, naravno. Jednostavno, za moju struku u tom malom gradu nema poslova. Kad bi prihvatio neki niže plaćen posao osim što bih gubio hrpu para na toj razlici, ne bi bio s njim niti sretan na profesionalnoj razini (što je veći problem). Znam dosta ljudi koji su isto završili faks i vratili se u manje gradove. Svi redom rade neke poslove koji nemaju veze s njihovom profesijom i to mi je dosta tužno, posebno kad znam da su zbilja bili motivirani i zainteresirani za struku", objašnjava te dodaje i dodatne razloge zbog kojih se ne bi vratio u rodni grad.

"Mentalitet malog mjesta (svi se znaju, ogovaraju, dosta negativne energije), manjak sadržaja (bazen, kino, sportski sadržaji, zdravstvo), nerazvijena infrastruktura (biciklistička traka je fiktivni pojam..)", nabraja. Stava je, kaže, da mladim ljudima treba ipak neka dinamika, izazovi, opcije, mogućnosti.

Da su se svi s kojima se družila u rodnoj Slavoniji raselili pa se nema s kim družiti i kavu popiti i zbog toga se ne bi vratila iako bi joj 70 posto sadašnjih primanja bilo dovoljno za preživjeti, napominje korisnica u drugom komentaru. "A druga stvar je što tamo nema stanova za najam, ljudi jednostavno žive u svojim nekretninama i ne kupuju da bi davali u najam. Sa starcima živjeti bi mi bilo naporno s 29 godina koliko imam, a i njima bi bilo", napominje.

"Kao netko tko nikad nije proveo duže od jednog dana u Zagrebu ne mogu razumjeti zašto bi itko tamo htio živjeti, osim potrebe za poslom naravnom", "Mislim da bi se i Zagrepčani odselili van Zagreba da im je omogućeno radno mjesto. Jedini razlog zašto sam ja osobno još uvijek u Zagrebu je posao. Kad sam u koroni radila od doma živjela sam kod babe i dide na selu", nizali su se komentari onih kojima metropola ne odgovara.

Našlo se i onih koji su u previranjima. "Često razmišljam o tome i iskreno nisam ni sam siguran. Iz Osijeka sam i u Zagreb sam se preselio prvenstveno zbog posla. U Slavoniji imam riješeno stambeno pitanje i vjerojatno bih time kompenzirao manju plaću. Također, cijelo moje društvo iz Slavonije se raselilo, a u Zagrebu sam dovoljno dugo da sam razvio velik društveni krug ljudi i ne znam da li mi se opet prolazi kroz situaciju kroz koju sam prolazio kada sam se doselio kada mi se život svodio na kuću i posao jer nisam imao što drugo raditi niti se sa kime družiti. Također, u slobodno vrijeme imam dosta hobija i aktivnosti za koje nisam siguran da bih se mogao baviti doma. Trenutačno imam snage, energije i volje trpjeti negativne strane života u Zagrebu, ali isto tako ne zatvaram mogućnost da se jednog dana možda vratim u Osijek", piše jedan od korisnika Reddita.