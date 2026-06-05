Pobuna protiv Jarunskog mosta, Zagrepčani pokrenuli peticiju: 'Kad radovi krenu, bit će prekasno'

Zagrepčani su pokrenuli peticiju protiv lokacije planiranog Jarunskog mosta jer je, kako kažu, riječ o ekocidu. Napominju kako nitko ne osporava potrebu za novim prometnim vezama preko Save, ali da lokacija otvara ozbiljna pitanja "zaštite okoliša, kvalitete života građana i očuvanja jednog od najvrjednijih rekreacijskih prostora grada".

Jarunsko jezero, piše u opisu peticije, nije samo sportsko-rekreacijski centar nego i rijetka urbana oaza mira u kojoj građani traže predah od svakodnevne gradske buke, prometa i vizualnog kaosa. Izgradnja mosta s četiri prometne trake, tramvajskom prugom i pripadajućim prometnicama neposredno uz jezero, upozoravaju, trajno bi promijenila karakter prostora. Prema objavljenim podacima, most će biti dug oko 625 metara i širok 38 metara, što ga svrstava među najveće prometne zahvate na zapadu Zagreba.

"Takva prometna infrastruktura ne donosi samo novu povezanost, nego i povećanje buke, vibracija, svjetlosnog zagađenja te emisija ispušnih plinova. Posebno zabrinjava činjenica da će se prometni koridor nalaziti uz prostor koji danas služi za sport, rekreaciju, šetnju, trčanje, biciklizam i boravak u prirodi. Ono što je danas mjesto opuštanja i odmora moglo bi postati još jedna prometna zona. Osim ekoloških posljedica, ne smije se zanemariti ni utjecaj na vizualni identitet Jaruna", napominje se u opisu peticije.

Grad Zagreb, kažu pokretači, i sam naglašava da će most imati snažan utjecaj na vizuru grada te da će postati novi dominantni element prostora. Međutim, ono što se iz perspektive prometnih planera može smatrati novim simbolom grada, iz perspektive korisnika Jaruna može predstavljati narušavanje krajolika i gubitak osjećaja otvorenog prirodnog prostora.

"Posebno zabrinjava činjenica da se u javnosti nedovoljno raspravlja o alternativnim rješenjima. Umjesto trase neposredno uz Jarun, potrebno je ozbiljno analizirati zapadniju varijantu prometnog koridora kroz područje Petrovaradinske ulice i zapadnijeg dijela grada. Takvo rješenje moglo bi ostvariti isti prometni cilj – povezivanje s Novim Zagrebom i rasterećenje postojećih mostova – uz znatno manji utjecaj na rekreacijski prostor Jaruna", pišu.

Gradovi 21. stoljeća ne grade se samo prema kriteriju protočnosti automobila, napominju pokretači peticije. Jednako važni kriteriji su, smatraju, kvaliteta života, zaštita zelenih površina, očuvanje prostora za rekreaciju i zdravlje građana. "Jednom kada se prirodni i krajobrazni karakter Jaruna naruši, povratka više nema. Zato prije konačne odluke treba provesti dodatne neovisne prometne, krajobrazne i ekološke analize te ozbiljno razmotriti alternativne zapadnije trase", ističu.

Kažu kako je sada trenutak da građani još uvijek mogu utjecati na konačno rješenje. Kada jednom započne izgradnja mosta i pristupnih prometnica, napominju, svaka promjena trase postaje praktički nemoguća ili višestruko skuplja. "Iskustvo brojnih infrastrukturnih projekata pokazuje da se najveće odluke donose prije početka radova, dok su kasniji prigovori uglavnom simbolične prirode". zaključuju.