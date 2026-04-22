Kamion naletio na pješaka u centru Zagreba, policija traži svjedoke

Jučer je u centru Zagreba u prometnoj nesreći teško ozlijeđen pješak, a policija traga za svjedocima kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja, javljaju iz Zagrebačke policije. Kako kažu, nesreća se dogodila oko 12.15 sati na raskrižju Vlaške, Ulice Marijana Derenčina i Kamaufove.
Ondje je teretno vozilo s prikolicom krapinskih registarskih oznaka naletjelo na pješaka koji se nalazio na obilježenom pješačkom prijelazu, a sve koji imaju saznanja o događaju mole da se jave na broj telefona 01/6333-470 ili na 192.
NIJE MALI IZNOS
NISU VAM PRIJATELJI
SRETNA OBITELJ
specijalizirani pristup