'Narodni običaj' iz zagrebačkih tramvaja izazvao raspravu: Neki ga smatraju bezobraznim, drugi nužnim

Ako se redovito vozite tramvajem ili autobusom, vjerojatno ste barem jednom primijetili isti prizor – putnik sjedi na sjedalu uz prolaz, dok mjesto do prozora ostaje prazno. Upravo je takva fotografija iz zagrebačkog javnog prijevoza ovih dana potaknula raspravu među korisnicima Reddita i otvorila pitanje koje je mnogima dobro poznato: radi li se o nepristojnosti ili sasvim razumljivoj navici? Autor objave fotografirao je putnika koji sjedi uz prolaz, a prazno mjesto do prozora ostavlja slobodnim te uz fotografiju napisao: "Narodni običaj: čuvanje mjesta uz prozor da ne bi netko slučajno sjeo pokraj mene.“ Ubrzo su se javili brojni Zagrepčani sa svojim iskustvima, a komentari su pokazali da se iza tog naizgled jednostavnog odabira krije mnogo više od želje za privatnošću.

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Dio komentatora smatra kako je riječ o svojevrsnom nepisanom pravilu javnog prijevoza. Ako u vozilu ima dovoljno mjesta, mnogi će radije sjesti uz prolaz kako bi izbjegli da moraju ustajati i puštati druge putnike kada izlaze. Neki priznaju da jednostavno žele malo više osobnog prostora nakon napornog dana, dok drugi ističu kako ne žele sjediti pokraj osoba koje glasno razgovaraju, šire stvari po sjedalu ili imaju neugodan miris. – Nema ništa gore nego kad ideš doma autobusom, a netko sjedne kraj tebe pa želi razgovarati cijelim putem ili se doslovno zalijepi za tebe – napisao je jedan korisnik.

Ipak, velik broj komentara otkrio je i ozbiljnije razloge. Posebno su se javile žene koje tvrde da sjedalo uz prolaz biraju zbog osjećaja sigurnosti. Neke su navele da su u prošlosti doživjele neugodna iskustva s muškarcima koji su sjeli pokraj njih, a potom ih nisu željeli pustiti da izađu sa sjedala ili su se ponašali neprimjereno. – Nikad više ne sjedam do prozora. Tko želi, može sjesti do mene, ali ja želim imati slobodan prolaz – napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala kako se uz prolaz osjeća sigurnije jer može lakše ustati i udaljiti se ako joj neka situacija postane neugodna. S druge strane, bilo je i onih kojima cijela rasprava nije jasna. Smatraju da je dovoljno pristojno pitati može li se sjesti te da prazno mjesto nikada nije stvarno zauzeto.

– Samo kažeš: „Je li slobodno?“ i sjedneš. Ne znam da sam ikad čuo da je netko odgovorio da nije – napisao je jedan korisnik.Zanimljivo je da su pojedini komentatori primijetili kako je ova navika danas znatno češća nego prije desetak ili petnaest godina. Neki to povezuju s promjenama u društvu nakon pandemije, drugi s time da ljudi sve više cijene osobni prostor, dok treći smatraju da je riječ o običnoj praktičnosti. Bilo kako bilo, jedna fotografija iz autobusa pokazala je da se iza svakodnevnih scena iz javnog prijevoza kriju različite navike, iskustva i pogledi na bonton. A dok jedni u praznom sjedalu uz prozor vide znak nepristojnosti, drugi u njemu vide tek malo dodatnog komfora tijekom vožnje kroz grad.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje