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STRAŠNA SCENA

Drama u Zagrebu: Pijan sjeo na klupu s eksplozivnom napravom, ljudi zvali policiju...

Zagreb: Policija na Trnjanskom nasipu uoči održavanja Trnjanskih krijesova
Josip Mikacic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
07.06.2026.
u 12:55

Alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija alkohola od 2,14 promila, nakon čega je smješten u posebnu prostoriju do otrježnjenja. Budući da mu je od ranije bio određen istražni zatvor, danas je predan u Zatvor u Zagrebu.

Zagrebačka policija uhitila je 30-godišnjaka kojeg sumnjiči za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, nakon što je jučer poslijepodne zatečen u parku na Peščenici s eksplozivnom napravom i dva oštra predmeta. Policija je intervenirala u subotu oko 17.15 sati nakon dojave građana da nepoznati muškarac sjedi na klupi u parku u Andrilovečkoj ulici te da kod sebe ima moguće eksplozivno sredstvo. Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici pronašli su muškarca pored kojeg su se nalazila dva oštra predmeta, kao i eksplozivna naprava koja je sigurno uklonjena i oduzeta.

Osumnjičeni je priveden u službene prostorije radi kriminalističkog istraživanja, tijekom kojeg je utvrđeno da je riječ o 30-godišnjaku za kojim je bilo raspisano pet potraga zbog različitih prekršaja i kaznenih djela. Policija navodi da je prema njemu i ranijih godina više puta postupala te ga prijavljivala. Alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija alkohola od 2,14 promila, nakon čega je smješten u posebnu prostoriju do otrježnjenja. Budući da mu je od ranije bio određen istražni zatvor, danas je predan u Zatvor u Zagrebu.
Ključne riječi
policija Zagreb

Komentara 2

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ME
MehutoGonzales
13:24 07.06.2026.

Pusti ga sud u utorak vani. Kao i obično.

Avatar PepekDolenec
PepekDolenec
13:10 07.06.2026.

A kakva je to eksplozivna naprava? Može i par normalnih rečenica, a ne samo copy-paste od milicijskih obrazaca?

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