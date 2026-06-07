Drama u Zagrebu: Pijan sjeo na klupu s eksplozivnom napravom, ljudi zvali policiju...

Zagrebačka policija uhitila je 30-godišnjaka kojeg sumnjiči za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, nakon što je jučer poslijepodne zatečen u parku na Peščenici s eksplozivnom napravom i dva oštra predmeta. Policija je intervenirala u subotu oko 17.15 sati nakon dojave građana da nepoznati muškarac sjedi na klupi u parku u Andrilovečkoj ulici te da kod sebe ima moguće eksplozivno sredstvo. Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici pronašli su muškarca pored kojeg su se nalazila dva oštra predmeta, kao i eksplozivna naprava koja je sigurno uklonjena i oduzeta.

Osumnjičeni je priveden u službene prostorije radi kriminalističkog istraživanja, tijekom kojeg je utvrđeno da je riječ o 30-godišnjaku za kojim je bilo raspisano pet potraga zbog različitih prekršaja i kaznenih djela. Policija navodi da je prema njemu i ranijih godina više puta postupala te ga prijavljivala. Alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija alkohola od 2,14 promila, nakon čega je smješten u posebnu prostoriju do otrježnjenja. Budući da mu je od ranije bio određen istražni zatvor, danas je predan u Zatvor u Zagrebu.