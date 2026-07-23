Dio Zagreba probudio se bez vode, radi se i na vrelovodu. Evo kad se očekuje normalizacija

Zbog raznih radova na vodoopskrbnom sustavu, bez vode je više zagrebačkih kvartova, točnije dio Lučkog, Podsljemena, Sesveta, Trnskog i Trešnjevke. Zbog prespoja cjevovoda, bez vode je dio potrošača u ulici Starča do 11 sati, a zbog popravka hidranta do podneva je bez vode dio stanovnika u Ulici Jakova Gotovca. Do 13 sati, pak, obustava vode će biti u Ulici Bešići i Jazbina u Podsljemenu. ulici Bešići i Jazbina, do 13 sati.

Zbog puknuća cjevovoda bez vode je dio potrošača u ulici Fuljatkov brijeg, Gradečak lijevi, Jordanići, Šelendići i Deščevec, do 14 sati. Za vrijeme trajanja radova opskrba vodom osigurana je autocisternama s oznakom "Voda za piće", kažu u Vodoopskrbi i odvodnji.

I HEP Toplinarstvo javio je o prekidu opskrbe toplinske energije tijekom dana, a zbog radova će bez tople vode biti dio Savice, točnije adrese Gruška 18, 20, 22, 12-16 te Lastovska 3-7 i 9-17. Obustava bi trebala trajati do kasnih večernjih sati.