Hoće li i V. gimnazija dobiti zlatno pročelje kao susjedna Mimara? Kreće cjelovita obnova, imamo detalje

Muzej Mimara zasjao je u svom punom zlatnom "ruhu", no V. gimnazija u Klaićevoj te OŠ Izidora Kršnjavoga, koje s njom dijele zgradu, i dalje su u istoj, sivoj fasadi. Zašto? Razlog leži u tome što je obnova potresom oštećenog kompleksa obavljena tek djelomično. Onu u Mimari, da objasnimo, provodi Ministarstvo kulture te je pri kraju, dok dvije škole pod upravom Grada Zagreba na nju još čekaju.

To bi se trebalo barem djelomično promijeniti, a Grad Zagreb je raspisao natječaj za cjelovitu obnovu zagrebačke gimnazije osnovane prije gotovo 90 godina. Natječajem vrijednim 271.900 eura traži se projektant obnove, a projektni zadatak detaljizira kako će se morati provesti radovi.

- Zgrada V. gimnazije, izgrađena je 1895. godine te je obnovljena 1987. godine, dok je 2007. i 2011. godine saniran samo dio školskih prostora. Tijekom 2020. godine zgrada škole značajnije je oštećena u dva veća potresa (tvz. zagrebački i petrinjski) te u nizu naknadnih manjih potresa - objašnjava se zašto objekt mora ići u obnovu. Zgrada škole sastoji se od podruma, prizemlja, 2 kata i tavanskog prostora, a obnovit će se svaka prostorija.

- Cjelovita obnova zgrade osim popravka oštećenja nastalih uslijed potresa i ojačanja konstrukcije podrazumijeva i obnovu instalacija, zidova, stropova, podova, krova, vanjske i unutarnje stolarije, sanaciju i obnovu dekorativnih arhitektonskih elemenata sve u skladu s konzervatorskim uvjetima i smjernicama te željama investitora i korisnika, na način da se zadovolje suvremeni standardi korištenja. Potrebno je predvidjeti i cjelovitu obnovu pročelja na način da se očuvaju izvorne/povijesne graditeljske i oblikovne karakteristike pročelja zgrade (izvorne materijale, kada je to moguće obzirom na kriterije konstrukcije, profilacije, arhitektonska plastika, završne obrade, vrata, prozori, dekorativna bravarija i dr.).

Projektom cjelovite obnove potrebno je predvidjeti i prenamjenu dijela prostora prema uputama Naručitelja - detaljizira se kakvi bi se radovi trebali obaviti na zgradi. Prenamjena se odnosi na tavanske i podrumske prostore.

Zahvaljući pukotinama koji su se stvorili nakon potresa objekt više nije dovoljno otporan na potres, a posebna je šteta u podrumskom dijelu. - Također je bio urušen dio dimnjaka, pokrova i dijelovi krovišta. U sklopu hitnih intervencija postojeći ruševni dimnjaci su uklonjeni, a krovište i pokrov sanirani - ističe se u dokumentaciji. Projektanti trebaju izradit glavni i izvedbeni projekt, troškovnike, plan zaštite od požara i sve ostalo što je potrebno prije same gradnje. U dokumentaciji se također napominje da se svi planovi moraju pripremiti u uskoj suradnji s predstavnikom Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, odnosno Ministarstvom kulture i medija. Što se tiče pročelja, u projektnom zadatku napominje se kako je potrebno predvidjeti "cjelovitu obnovu na način da se očuvaju izvorne/povijesne graditeljske i oblikovne karakteristike pročelja zgrade".