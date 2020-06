Deset ruta na kojima ćete 100% uživati u pedaliranju

Želite li se lagano voziti uz obalu rijeke Save i uživati u prirodi oko sebe? Ili ste možda raspoloženi za žešću rekreaciju po off-road stazama Žumberka i Plešivice? Metropola i okolica obiluju rutama za sve afinitete, kaže Matija Kvasina, voditelj Škole biciklizma Zagreb. Iskusni je profesionalni vozač na dva kotača pa ususret Večernjakovoj biciklijadi, koja se održava 28. lipnja, predlaže pet jednostavnijih i isto toliko zahtjevnijih trasa za koje smatra da su savršene za pripremne treninge prije velike utrke na Jarunu.

1. Zagrijavanje na Jarunu za isprobavanje terena – 13 km

Dva kruga oko “zagrebačkog mora”, kaže, odlična je prilika da se isproba teren na kojem će se za dva tjedna voziti i drugi sudionici utrke. Staza je ravna, a asfalt je, ističe, u relativno dobrom stanju. – Tu i tamo ima nekoliko pukotina koje su nastale razdvajanjem ceste zbog laganog, pomičnog tla. Ništa zabrinjavajuće – objašnjava stručnjak.

2. Savskim nasipom do Rakitja i Orešja – 32 km

Jednostavna, nešto duža, ali svejedno ugodna trasa ona je od pješačkog Savskog mosta po nasipu rijeke sve do jezera Rakitje i Orešje. Ova staza potpuno je ravna, a vozači do cilja gotovo uopće neće morati ulaziti u cestovni promet.

– Odlična je ruta za lakši vikend trening koji će super poslužiti za opuštanje i uživanje u vožnji – ističe Kvasina.

3. Do jezera kroz prirodu i bez prometa – 34 km

Može se do Rakitja, dodaje, doći i na drugi način, slijedeći makadamsku rutu koja sa savskog nasipa skreće u Lučko i vodi kroz prirodu prema kompleksu jezera. Staza potpuno izbjegava kontakt s prometom.

– Pokazat će vam koliko se ljepote krije uz sam rub Zagreba i rijeke Save – napominje profesionalac u pedaliranju.

4. Popodnevni izlet po Turopolju – 40 km

Onima koji od treninga žele napraviti i izlet izvan Zagreba preporučuje slikovitu rutu uz polja i oranice Turopolja. Starta se od Savskog mosta, a trasa vodi kroz Lanište i Brezovicu prema Brebernici i Markuševcu Turopoljskom, nakon čega se nastavlja djelomice u prirodi, a djelomice kroz naseljena mjesta sve do povratka u grad.

– Mogu je savladati svi koji su tek počeli s biciklizmom i žele se polako utrenirati za teže terene. Savršena za početak jer je minimalan promet i ima malo uspona – kaže Kvasina.

5. Srednje težak “đir” po Žumberku – 69 km

Mir, tišina, priroda i bicikl, tako opisuje rutu po Žumberačkoj gori koja je odlična za početnike koji žele dobar izazov. Trasa vodi od Samobora do skrivenih ljepota gore, a usto je bez većih uspona. Krug se vozi po samom vrhu, uz nekoliko manjih i jednu veću uzbrdicu.

– Tehnički je lagana, ali traži solidnu formu da bi se u njoj maksimalno uživalo – ističe.

6. Polubrdski trening oko Samobora – 78 km

Ova ruta srednje težine nije za početnike, upozorava Kvasina, već je bolja za one koji već imaju iskustva pa žele isprobati nešto naprednije. Kreće s Podsusedskog mosta u Zagrebu, a proteže se kroz nekoliko naselja u okolici Samobora prije nego što se počne penjati u samo gorje. Najstrmiji je uspon od 330 metara između naselja Palačnik i Cerja Samoborskog.

7. Standardni potez do Sljemena i natrag – 34 km

Spust sa Sljemena jedan je od najljepših i najdužih u ovom dijelu Hrvatske, kaže Kvasina, a ruta do vrha Medvednice kreće s Kaptola i kroz grad vodi do Blizneca, a otuda cestom do Sljemena i natrag do finiša na Trgu bana Jelačića.

– Nije namijenjena početnicima, no nije potrebna ni vrhunska forma da bi se došlo na vrh – ističe.

8. Strmiji uspon na vrh Medvednice – 47 km

Uspon na Sljeme ovdje je mnogo strmiji, a kreće u Kustošiji. Ruta prolazi kraj Planinarskog doma Grafičar i Puntijarke, a spušta se prema Gračanima i cilju na Jelačić-placu.

9. “Gore-dolje” avantura za cijeli dan – 73 km

Ova se trasa gotovo cijelom putanjom kreće “gore-dolje” po samoborskom i žumberačkom gorju, zbog čega je, ističe Kvasina, riječ o fizički zahtjevnoj avanturi za cijeli dan.

– Ruta pruža mogućnost otkrivanja velikog dijela Žumberka. Izazov je za iskusnije koji žele vidjeti nešto novo i donekle skriveno od pogleda većine ljudi – kaže.

10. “Best of” izazov po Plešivici – 78 km

– Nema labavo, ali ima se što vidjeti – tako opisuje rutu koja je u ovom popisu definitivno najteža. Sa startom u Podsusedu, trasa vodi kroz Svetu Nedelju do obronaka Plešivice, a predstavlja izazov i iskusnijima, s obzirom na to da ima česte i strme uspone, pogotovo između Jurjevčana i Ruda.