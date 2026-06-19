Deseci tisuća ljudi okupirat će Jarun! U ponedjeljak počinje INmusic, ZET ima važnu obavijest

U ponedjeljak počinje INmusic fesival na Jarunu, jedan od najvećih glazbenih događaja u regiji. Na pozornicu će tijekom trodnevnog događaja stati Jack White, grupa Gorillaz, Kings of Leon te brojni drugi svjetski rock glazbenici, a zagrebačko će jezero za to vrijeme preplaviti deseci tisuća fanova.

Zbog ogromnog priljeva prema Jarunu tijekom dana festivala, ZET je najavio pojačani vozni rad linije 113 koja prometuje s Ljubljenice na Jarun. Privremena regulacija trajat će od ponedjeljka do jutarnjih sati četvrtka, 25. lipnja. U ponedjeljak će autobusi na liniji 113, kažu, prometovati svakih 15 minuta od 17.05 do 5.35 sati, trasom oko Jarunskog jezera, a u utorak i srijedu pojačani vozni red primjenjivat će se već od 14.35 sati, s tim da će linija također prometovati svakih 15 minuta do 5.35 sati ujutro, trasom oko Jarunskog jezera.

Za potrebe posjetitelja Festivala, autobusi će se zaustavljati na stajalištu Ribički prilaz, ispred ulaza na Festival. U noćima od ponedjeljka do srijede bit će povećan broj voznih redova i na noćnim linijama 31, 32 i 34. Umjesto tramvaja, na liniji 32 prometovat će autobusi.