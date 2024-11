Dario Zurovec podržao borbu udruge Indigo: 'Nemojmo dopustiti da izbačene životinje opet postanu beskućnici'

Udruga Indigo suočila se s borzom za otkup zemljišta kako bi se nastavila brinuti o teško udomljivim psim u Svetoj Nedelji. Kako grad u ovom trenutku nema gradsko sklonište za životinje, a zemljište koje danas koristi udruga je oglašeno na prodaju, Indigo je odlučio ući u nadmetanje. Prikupili su dovoljno kako bi dali početnu cijenu u iznosu 136.500 eura plus porez na nekretnine, no zbog divljanja cijena boje se da to neće biti dovolno za pariranje komercijalnim ponuđačina. Ne dobiju li ovu bitku, Udruga će se naći pred zidom kojeg će teško preskočiti.

Indigo je podržao gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec, i to osobno te kao gradonačelnik. „Vjerujemo da dom nije luksuz, nego pravo koje zaslužuje svako biće“, izjavio je te apelirao na sve koji mogu pomoći da to učine što prije.

„Uloga Udruge Indigo u našoj zajednici je nezamjenjiva. Njihova predanost psima i vizija budućeg skloništa ne čine samo razliku u životima dojučerašnjeg ljubimca, danas napuštenog psa, nego i podižu svijest i senzibilitet o važnosti odgovornog vlasništva i udomljavanja“, poručuje Dario Zurovec u svom apelu. Uz privatne osobe, ljubitelje životinja, na doniranje prijeko potrebnih financijskih sredstava pozvao je i poslovne subjekte Svete Nedelje.

„Pozivamo građane i poslovnu zajednicu na nastavak podrške Udruzi Indigo, da osim donacijom, prošire ovaj apel svojim krugovima. Siguran sam da je rješenje moguće, ali moramo ga iznaći zajedno. Činjenica je da odnos prema životinjama zorno govori o nama kao ljudima, jer o nama ovise. Oni koji ne mare izbacili su ih na cestu, mi koji marimo trebamo ih spasiti. Nema alternative. Tjera li nas netko da udomimo psa? Taj je plemeniti čin naša vlastita odluka i ne možemo se, kad nam, eto, dosadi, predomisliti.

Ostaviti živo biće na milost i nemilost ulice. Udruga Indigo i svi smo im mi, u ovom trenutku jedina šansa. Pokažimo da smo bolji ljudi od onih koji su ih napustili i prikupimo novac za njihov zauvijek dom“, apelira gradonačelnik. Dodaje da je predmetno zemljište više od vrijednih kvadrata. „Hale i parkirališta mogu se graditi bilo gdje, nemojmo dozvoliti da jednom već izbačene životinje, budu iznova beskućnici“, apelira gradonačelnik.

U ovu su se akciju dosad uključili mnogi građani, mali poduzetnici, ali i poznati sportaši, poput Hrvatske vaterpolo reprezentacije, članova Hrvatske ragbi reprezentacije i gimnastičara Tina Srbića. Imuni nisu ostali ni glazbenici, koji su kao pomoć u prikupljanju financijskih sredstava, održali dosad dva humanitarna koncerta.

„Solidarnost je, uvjerili smo se mnogo puta, ključ uspjeha. Zato pomozimo Udruzi Indigo da nastavi brinuti o onima koje je čovjek iznevjerio. To nas čini boljim ljudima“, zaključio je gradonačelnik Grada Svete Nedelje, Dario Zurovec.