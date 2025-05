FOTO I VIDEO Maturanti krenuli prema Bundeku, promet u centru je blokiran: 'Uopće ne planiram ići kući'

Crni oblaci, kiša i prohladnih 10 Celzijevih stupnjeva nisu spriječili maturante da i ove godine proslave svoj kraj srednjoškolskog obrazovanja. Unatoč vremenskim (ne)prilikama, Norijada se, kao i svake godine, slavi diljem Hrvatske, a najveća se fešta, već tradicionalno, očekuje u Zagrebu.

Veseli maturanti okupljaju se na Trgu bana Jelačića, odakle u povorci kreću prema Bundeku. Tamo ih čeka bogat program koji traje od 13 do 20 sati. Za dobru atmosferu pobrinut će se Hiljson Mandela, koji na pozornicu izlazi u 15 sati, a osim njega maturante će zabavljati Filip J, Swen Zorić, TurkDJ, DJ Go Cut, Zorden, band Kings i Jakša Jordes. Program će voditi animator Marko Petar Orešković.

Bundek će posjetiti i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, a cijelu povorku do jezera pratit će hitne službe, koje će dežurati i na Bundeku da bi sve prošlo u najboljem redu.

Tijek događaja:

12.10 Maturanti su krenuli prema Bundeku.

12.10 - Kao i svake godine, maturanti su izradili majice s šaljivim i inovativnim natpisima.

Foto: Tajana Josipović

Foto: Tajana Josipović

Foto: Tajana Josipović

11.56 Ludnica je na glavnom zagrebačkom trgu. Maturanti skandiraju "Dinamo-Zagreb" i pjevaju "Za dobra stara vremena" Novih fosila. "Ne mogu vjerovati da je stvarno gotovo. Sjećam se prvog dana škole, kad sam se bojala ući u učionicu, a sad mi je teško iz nje izaći. Svašta smo prošli zajedno. Dobili prve jedinice, zaljubili se, napili se... Baš lijepe uspomene nosim iz srednje, ali jedva čekam na faks", spominje Marta. Maturanti bi svaki tren trebali krenuti prema Bundeku.

11.50 - Kamioni i djelatnici čistoće spremni su počistiti Trg bana Jelačića nakon što maturanti krenu prema Bundeku. Trg je pun brašna, razbijenih jaja i staklenih boca. Kako saznajemo na terenu, za sada sve prolazi u najboljem redu i nije bilo nikakvih incidenata. Sve službe nadaju se da će tako i ostati. "Zadnjih mjeseci me svi pitaju na koji ću faks. Rekla sam mami i tati da me to ne pitaju danas jer mi to nije u fokusu. Imam planove i nadam se da ću upisati ono što želim, kao i svi ovi ljudi ovdje. No, trenutačno me nije briga ni za maturu ni za fakultet. Norijada je samo jednom, i to je dan koji se pamti cijeli život. O budućnosti ću razmišljati sutra, danas slavim ono što sam proživjela zadnje četiri godine sa svojim prijateljima, unatoč ovom ružnom vremenu", nadodaje maturantica Lana. Maturanti su se ponovno rasplesali na hit Baby Lasagne "Rim Tim Tagi Dim".

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

11.40 - Maturanti i dalje pristižu na Jelačić-plac. Tramvaji više ne prometuju glavnim trgom. Srednjoškolci se vesele, pale baklje, gađaju brašnom... "Iskreno, ovo čekamo još od prvog razreda. Četiri godine brojiš dane do kraja, i sad kad je on napokon stigao – pada kiša. Ali nema veze, feštat ćemo svejedno. Možda ćemo danas biti malo glasniji i blokirati promet, ali nadam se da će ljudi razumjeti, pa i oni su jednom bili maturanti. Svi su jednom slavili kraj nečega velikog, kao što mi to sada radimo", govori Petra. Redari su okružili Manduševac, javlja naša reporterka Tajana Josipović.

11.27 - Maturanti su počeli popunjavati Trg bana Josipa Jelačića. Brašno leti, šprica se vodenim pištoljima... Ni lagana kiša ih ne zaustavlja u slavlju. DJ zabavlja okupljene hitovima "Mamma Mia" Grše, "Ganga i rera" Pekija i Vojka V... Maturante čuvaju redari i policajci. "Nakon četiri godine učenja, stresa, neprospavanih noći, mislim da smo svi zajedno zaslužili pravu feštu. Danas je naš dan. A kući? Ne planiram uopće ići. Nakon Bundeka idemo kod prijatelja na after party. Matura i budućnost mogu pričekati, danas slavimo sve što smo prošli, a sutra, ili ipak možda preksutra, ćemo biti ozbiljniji", kaže nam Matija. Maturanti su počeli i plesati na Linđo, a za pola sata šarena povorka maturanata krenut će prema Bundeku.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

10.15 - Zbog Norijade će doći i do privremenih izmjena u prometu. Od 11 do 12.10 sati tramvaji neće voziti preko Trga bana Josipa Jelačića. Linije 1, 6, 11, 13, 14 i 17 prometovat će preko Glavnog kolodvora, a linija 12 Ulicom grada Vukovara.

Oko 12.15 sati očekuje se kratkotrajna obustava tramvajskog prometa preko Glavnog kolodvora i Mihanovićevom ulicom, a oko 12.25 sati očekuje se i prekid tramvajskog prometa Ulicom grada Vukovara, kod Miramarske (oko 15 minuta, dok kolona ne skrene u Aveniju Hrvatske bratske zajednice).

Od 12.15 do 13 sati autobusne linije koje pripadaju terminalu Glavni kolodvor vozit će prohodnim dionicama, odnosno Ulicom grada Vukovara, Držićevom i Avenijom Dubrovnik do svojih uobičajenih trasa. Do dolaska na redovne trase autobusi neće koristiti usputna stajališta, osim Muzej suvremene umjetnosti (linije iz Avenije V. Holjevca), Središće (linije iz Ulice S. R. Njemačke) i Kruge (218) u smjeru istoka, te autobusna stajališta Žarka Dolinara i ZG velesajam (234). Autobusna linija 107 (Jankomir – Žitnjak), u isto vrijeme, prometovat će u oba smjera kroz podvožnjak na Slavonskoj aveniji, kod spoja sa Ulicom Hrvatske bratske zajednice i Avenije Većeslava Holjevca, te neće koristiti obostrano autobusno stajalište N. S. knjižnica", javljaju u ZET-u.