Crna kronika Zagreba: Ukraden automobil u Dubravi, dva razbojništva u razmaku od nekoliko sati

Zagrebačka policija izvijestila je o tri kaznena djela koja su se proteklih dana dogodila na području grada, a u svim slučajevima u tijeku je kriminalističko istraživanje. Između 18. i 21. siječnja u Dubravi, u Grižanskoj ulici, nepoznati je počinitelj s parkirališta otuđio osobni automobil marke Mazda zagrebačkih registarskih oznaka, u vlasništvu 63-godišnjaka. Materijalna šteta procijenjena je na oko 6.400 eura.

U utorak oko 16.55 sati razbojništvo je zabilježeno na Trešnjevka. U trgovini u Ozaljskoj ulici nepoznati je počinitelj, uz prijetnju oštrim predmetom, počinio razbojništvo nad 33-godišnjom zaposlenicom te otuđio novac. Šteta se procjenjuje na nekoliko stotina eura. Još jedno razbojništvo dogodilo se iste večeri, oko 19.35 sati, u Centar. U trgovini na Ilica nepoznati je počinitelj uz prijetnju oštrim predmetom napao 29-godišnjeg zaposlenika te otuđio novac, također u iznosu od nekoliko stotina eura. Iz Policijske uprave zagrebačke poručuju kako se provode intenzivne mjere traganja za počiniteljima svih navedenih kaznenih djela.