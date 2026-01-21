Pogledajte kamo postavljaju kontejnere u Utrinama: ‘Pa kako uopće da uđemo u zgradu?!’

Radovi na Barčevu trgu u Utrini izazvali su burne reakcije dijela Zagrepčana, nakon što su se ondje počeli postavljati polupodzemni spremnici za otpad, visine oko 1,5 metara, i to na mjestima koja su dosad služila kao prometni i pješački prolazi. Jedan od stanara objavio je fotografije radova na društvenim mrežama i zapitao se tko je odobrio ovakvo rješenje. U objavi navodi da se spremnici postavljaju na ulazu u zgradu i na raskrižju, u ulici kojom prolazi dostava i promet oko tržnice Utrine, gdje su se dosad vozačima izricale kazne zbog nepropisnog zaustavljanja.

– Ovako se radi u Europi? Na ulazu zgrade, na raskrižju, kontejneri visine 1,5 metara. Neka prometni inspektor pita tko je izdao rješenje. Ovdje prolazi dostava i promet oko tržnice, a ljudima su se pisale kazne – napisao je ogorčeni stanar. Na fotografijama se vidi iskopana trasa uz nogostup, građevinski strojevi i radnici, kao i već postavljeni šareni kontejneri uz rub pločnika, svega nekoliko metara od ulaza u zgradu i prometnice. Stanari strahuju da će novi spremnici smanjiti preglednost raskrižja, otežati dostavu i dodatno zakomplicirati ionako opterećen promet oko tržnice.

Foto: Screenshoot/Facebook

Predsjednik Mjesnog odbora Utrina Domagoj Ružak kaže da su lokacije spremnika definirane još u prošlom sazivu, u suradnji Mjesnog odbora i nadležnog gradskog ureda, prema unaprijed zadanim kriterijima. – Jedan od uvjeta bio je da spremnik ne smije biti udaljen više od 200 metara od lokacije koju opslužuje. Drugi je bio da se ne postavlja iznad podzemnih instalacija, a treći da se ne ruše stabla zbog postavljanja spremnika. Kad se uzmu u obzir ta tri uvjeta, broj mogućih lokacija jako se smanjio – objašnjava Ružak. Dodaje da osobno još nije detaljno provjerio novu lokaciju na terenu, jer su spremnici dopremljeni tek dan ranije.

– Ne mogu sad staviti ruku u vatru i reći da je to bila jedina moguća lokacija, ali pretpostavljam da je izabrana ona koja je najbolje zadovoljila sve zadane parametre – kaže.

Ružak naglašava da Mjesni odbor nije tijelo koje donosi konačnu odluku o lokacijama, ali da prate reakcije građana.

– Kontaktiralo nas je već nekoliko nezadovoljnih ljudi, i s ove i s drugih lokacija. Ako se pokaže da spremnici ugrožavaju sigurnost, primjerice preglednost na pješačkom prijelazu ili križanju, tražit ćemo izmjene – ističe. Kao jedno od mogućih rješenja navodi i pomicanje pješačkog prijelaza. – Ako se utvrdi da nema dobre preglednosti na pješački prijelaz, tražit ćemo da se prijelaz pomakne nekoliko metara, kako bi se osigurala sigurnost pješaka i prometa – zaključuje predsjednik Mjesnog odbora Utrina.