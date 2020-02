Čistoća šalje izjave u kuće, još ništa od novih cijena otpada

Čistoća je na kućne adrese počela slati izjave u sklopu kojih će se stanovnici moći odlučiti za volumen i količinu spremnika za miješani komunalni otpad. Poslane su korisnicima usluge koji dobivaju jedan račun na jednoj adresi u obiteljskim kućama.

Izjave su inicijalno trebale biti poslane kako bi se kućanstva odlučila odgovara li im postojeća kanta s obzirom na to da će se ta stavka, među ostalim, množiti pri novim izračunima cijena prema količini otpada, no s obzirom na to da je nedavno Ustavni sud privremeno obustavio primjene dopunjene Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom iz 2019. godine, odvoz će Čistoća obračunavati kao i do sada, odnosno po postojećim cijenama.

– Korisnici usluga koji zasad ne zaprimaju izjavu o načinu korištenja javne usluge (nisu korisnici 1/1) bit će obaviješteni o odluci Ustavnog suda i naknadno će zaprimiti izjave u kojima će moći odrediti udjele u zajednicama korisnika – kažu u Čistoći.

Aktivirali su i novu stranicu www.mojotpad.cistoca.hr kojoj se pristupa upisom broja obveznika i broja objekta s računa, gdje se izjava može ispuniti i elektronički.