Čipkaste, ajvarčinke, s pistacijom... U Zagrebu se održava prvi festival palačinki, pogledajte što je u ponudi

U Rougemarin Parku otvoren je Palačinka Fest, a "sunčano s palačinkama" potrajat će do početka školske godine, točnije do nedjelje 8. rujna. U dva tjedna posjetitelji će uz palačinke po recepturama poznatih hrvatskih chefova Marina Medaka, Petre Jelenić i Roberta Hromalića, uživati u brojnim zabavnim aktivnostima koje uključuju palačinke.

U ponudi festivala je više od 20 različitih recepeta palačinki, od čega 6 slanih. "Ideja Palačinka Festa je ponuditi posjetiteljima omiljenu slasticu na nov način. U ponudi imamo neobične palačinke kakve nigdje drugdje niste probali, ali osmislili smo ponudu tako da svatko može isprobati više različitih palačinki i različitih okusa. Kad ih probate, vjerujte, nećete stati na jednoj", rekao nam je na otvorenju chef Marin Medak.

Čipkaste palačinke, blinčik ruska palačinka, nocciola, američka palačinka, crepe Suzette, samo su dio ponude slatkih palačinki koje morate isprobati. Osim slatkih varijanti, posjetitelji će moći uživati i u slanim palačinkama, poput onih punjenih sirevima, povrćem i mesom, koje će zasigurno zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. U ponudi su kukuruzna slana palačinka, crispy cheese palačinka sa sirom ili sa pršutom, a sve će iznenaditi slana palačinka s posebnim punjenjem – ajvarčinka. Ponuda je zaista neuobičajena, a zato su festivalske cijene palačinki od 2 do 4 eura po komadu prava prilika da posjetitelji probaju bviše različitih vrsta palačinki.

Da se u omiljenom Parku u gradu, uz odličnu hranu i dobro zabavlja, poznato je svima koji vole provoditi vrijeme na otvorenom. I ovoga puta, uz slasne palačinke, posjetitelji se mogu zabaviti u brojnim zabavnim aktivnostima. Okušajte se u Palačinko Žongliranju, u bacanju palačinki u vis, i svakako dođite bodrite bake u natjecanju za Super baku. Tko prvi do cilja s palačinkom u tavici, osvaja titulu i palačinke. Sve to i još puno zanimljivih aktivacija za djecu i mlade, pripremili su u Rougemarin Parku, a raspored događanja i radionica dostupan je na društvenim mrežama Parka.

Kako napraviti palačinke u raznim oblicima i ukrasiti ih slatkim dodacima, klinci će učiti uz pomoć slastičarskih animatora. Bit će tu i paint&fun, dječja inačica poznatog koncepta učenja slikanja uz zabavu, a kalendar događanja bit će pun dječjih predstava, kao i posebnih radionica izrade keksića za vaše omiljene kućne ljubimce.

27.08.2024., Zagreb - U Zagrebu poceo Palacnikafest u Rougemarin parku. Photo: Matija Habljak/PIXSELL Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Svakog radnog dana od 17 do 19 sati, a vikendom od 12 do 14 za djecu je organiziran face painting. Među brojnim atrakcijama posebno zanimljive za sve uzraste bit će pop-up eventi poput vatrenog žongliranja i svjetlećeg hula-hopa. Partneri prvog Palačinka Festa, Ledo, Dukat, Bakina tajna i Metro, osigurat će sve potrebno za najukusnije slastice. Sve informacije o programu možete naći na službenoj Instagram stranice Rougemarin Parka. Radno vrijeme Rougemarin Parka je od ponedjeljka do četvrtka 17:00 – 23:00, petkom 17:00 – 24:00, subotom 10:00 – 24:00 i nedjeljom 10:00 – 23:00 sata.