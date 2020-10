Čeka se izbor izvođača za grobnicu,  a onda će se početi klesati spomenik Branku Lustigu

Trenutačno je to prazni travnjak zapadno od pješačkog puta Aleje velikana na Mirogoju. A uskoro bi ondje trebao niknuti nadgrobni spomenik visok dva i pol metra, u obliku dva vertikalna monolitna kamena bloka unutar kojih se pojavljuje filmska vrpca. Obilježila je život filmskog producenta Branka Lustiga pa je autorima spomen-obilježja bilo logično da ona bude njegov sastavni dio. Stajat će na postamentu dimenzija 2,8 x 3,7 metara, visokom 30 centimetara, a njome će se odati počast ovom dvostrukom oskarovcu zbog, kako su kazali u gradskoj upravi, “iznimnog doprinosa promicanju vrijednosti demokratskog društva, filmske umjetnosti i kulture razumijevanja među različitima”. Gotovo godinu dana prošlo je otkako je proslavljeni producent preminuo, a njegova urna još čeka polaganje. Razlog je upravo spomenik, čiji su autori kipar Petar Dolić i Studio za arhitekturu i oblikovanje 4PLAY.design, na kojem još nisu počeli radovi postavljanja. Zašto se procedura oduljila, kako kažu članovi obitelji Branka Lustiga, specifične su okolnosti u kojima se našao Zagreb, pogođen potresom i epidemijom, i zbog toga se, kažu, ne osjećaju zakinuti jer su se iz Grada ponijeli “više nego fer”.

Pitala sam se što bi tata htio...

– Pogotovo podružnica Zagrebačkog holdinga Gradska groblja. S njezinim direktorom Patrikom Šegotom mama i ja redovito kontaktiramo i konzultira nas oko svake sitnice vezane za projekt, a sastajali smo se i s kiparom i ostalim dionicima cijelog procesa. Kad su nam iz Grada predložili tu ideju nakon tatine smrti, doduše, nismo očekivale da će to trajati tako dugo, ali razumijemo da je potrebno vrijeme ako kad se želi ići po P. S.-u i transparentno, a još je tu i cijeli splet tih neuobičajenih okolnosti – kaže producentova kći Sara Lustig. Njegov spomenik, dodaje, bit će početak nastajanja nove Aleje velikana, a to je mjesto odabrano s razlogom.

– Stajat će vis-à-vis posljednjem počivalištu Ede Murtića, s kojim je imao prekrasan odnos. Kad smo ušli u cijelu priču, pitala sam se što bi tata htio. Uvijek je govorio da mu je najbitnije s kim pije kavu, a s njim ju je uživao piti. Odmah pokraj je i drvo kestena pa smo mama i ja razmišljale: volio je Edu, volio je kestene, najbolje bi bilo da je spomenik baš ovdje – kaže Sara Lustig i dodaje da je njezin otac bio i posebno vezan za Mirogoj. Ondje je snimao, odlazio u šetnje, vježbao, učio za ispite... Urna je, kaže, trebala prvotno biti položena u obiteljsku grobnicu na židovskom dijelu groblja i cijela je priča već mogla biti završena, no kad su im iz Grada ponudili posebno mjesto, odlučile su na to pristati.

– Mislim da tata to zaslužuje – dodaje Sara Lustig.

Foto: Grad Zagreb

Da proslavljeni producent treba dobiti spomenik takve vrste, odobrila je i većina gradskih vijećnika na sjednici Skupštine 10. rujna, na prijedlog gradonačelnika Milana Bandića. Zamišljeno je da spomenik bude od crnog kamena, vrste zimbabwe I. kategorije. Dva vertikalna bloka kipar će, piše u dokumentaciji koja je tada stigla pred skupštinare, ručno obrađivati, a klesar koji će biti izabran na natječaju izvest će završnu mat obradu. Filmsku vrpcu izradit će od inoks-ploče debljine 10 milimetara s kvadratičnim perforacijama 50 x 50 mm, a na vrhu bloka kamena nalazit će se dva mjesta za urne, dubine 30 i širine 20 centimetara, s kamenim poklopcima debljine dva centimetara, nevidljivim prolaznicima. Postavljanje spomenika financirat će Grad Zagreb, a troškove gradnje procijenili su na oko 550.000 kuna bez PDV-a.

U Gradskim grobljima kažu da je u tijeku provođenje javnog natječaja za odabir izvođača radova grobnice.

– Po završetku javnog natječaja te odabira izvođača radova pristupit će se izgradnji i uređenju dodijeljena grobnog mjesta. Nakon završetka radova slijedi otkrivanje spomenika, naravno, bude li to želja obitelji Lustig – ističu u Gradskim grobljima.

Nakon što se odabere izvođač za radove koji će se odvijati na Mirogoju, paralelno će kipar Petar Dolić zajedno s klesarima u njihovoj radionici raditi na skulpturi.

– Za moj dio trebat će oko mjesec dana – kaže Dolić.

Grobno mjesto za ukop znamenite osobe koja je od posebnog značenja za Zagreb i Hrvatsku Gradska su groblja dodijelila Branku Lustigu na prijedlog povjerenstva koje imenuje gradonačelnik. To im je omogućila odluka o dopuni odluke o grobljima (članak 5.a) koju je Gradska skupština donijela lani u prosincu. Na čelu povjerenstva za dodjelu grobnog mjesta za ukop znamenite osobe sjedi pročelnica stručne službe gradonačelnika Andrea Šulentić uz još neke pročelnike gradskih ureda poput Mirke Jozić, koja je zadužena za gospodarstvo, Ivice Lovrića, koji je šef gradskog školstva, i Vjekoslava Jeleča, pročelnika Ureda za zdravstvo.

Počasni građanin Zagreba

– Prijedlog povjerenstvu uputiti može obitelj pokojnika, udruge ili druge institucije, kao i pojedinci. Povjerenstvo će pak svoj prijedlog uputiti gradonačelniku na odobrenje. Dodijeljeno grobno mjesto počasnom građaninu ne mora se nužno nalaziti u Aleji velikana jer ovisi o raspoloživosti slobodnih grobnih mjesta i želji obitelji pokojnika – kažu u Gradskim grobljima.

Branko Lustig trajno je zadužio Hrvatsku i Zagreb, piše u objašnjenju prijedloga Gradskoj skupštini, zbog čega je 2019. godine proglašen počasnim građaninom metropole. Rođen je 1932., dvije je godine proveo u koncentracijskim logorima Auschwitz i Bergen–Belsen, a poslije Drugog svjetskog rata posvetio se filmskoj umjetnosti. Bio je i predavač na istaknutim hrvatskim i inozemnim fakultetima, a 2009. primio je počasni doktorat Sveučilišta u Zagrebu. Predsjednik Franjo Tuđman odlikovao ga je 1994. godine Ordenom kneza Trpimira za zasluge u promicanju međunarodnog položaja i ugleda Republike Hrvatske.