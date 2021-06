C.I.O.S. piše Tomaševiću: Raskinite ugovore ili nas ne prozivajte

Kad su ga pitali prije nekoliko dana namjerava li produljiti suradnju s najvećom grupacijom za gospodarenje otpadom u Hrvatskoj, rekao je da “ne bi trčao pred rudo”. Novi zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević još nije, izgleda, odlučio hoće li i dalje raditi s grupacijom C.I.O.S. Petra Pripuza, no ono što je njegova zamjenica Danijela Dolenec o tome izjavila novinarima očigledno je tu grupaciju “zažuljalo”.

Spremni izvršavati obveze

Naime, poslala je danas otvoreno pismo novom gradonačelniku i pozvala ga da – ili sporazumno raskinu sve važeće ugovore s Pripuzovom tvrtkom ili da prestanu govoriti neistine.

“Vjerovali smo da će završetkom predizborne kampanje prestati iznošenje neistina i neprovjerenih informacija, a kao što je za RTL Danas 5. svibnja izjavila zamjenica gradonačelnika na pitanje hoće li Grad i dalje poslovati s tvrtkom C.I.O.S. Petra Pripuza, da su se ugovori u prijašnjim natječajima u velikoj mjeri dogovarali “zna se kako” i da tu praksu žele prekinuti”, poručuje se uz ostalo u pismu koje potpisuje uprava C.I.O.S. grupe, odnosno njezina predsjednica Iva Pripuz Špekuljuk i članica Tajana Tomašević.

Pritom se naglašava i da je dužnost zamjenice gradonačelnika nadležnim institucijama prijaviti bilo kakve ugovore za koje ima saznanja da su sklopljeni protuzakonito. “Ne želite li raskinuti važeće ugovore s C.I.O.S. grupom, očekujemo da prestanu izjave u javnosti o upitnosti legitimnosti i transparentnog poslovnog odnosa Grada Zagreba odnosno Zagrebačkog holdinga s našom grupacijom, koja je trenutačno vaš partner te koja je i dalje, kao i dosad, spremna uredno izvršavati obveze preuzete tim ugovorima”, kaže se u pismu uprave C.I.O.S.-a.

Možemo!: Hitno akcijski plan

Tomašević i njegovi suradnici su, kao i drugi gradonačelnički kandidati, više puta u predizbornoj kampanji govorili da namjeravaju pristupiti reviziji svih gradskih ugovora, pa tako i ugovora s C.I.O.S.-om. U toj grupaciji to, kažu, pozdravljaju, no naglašavaju da bi rezultate te revizije trebali zatim i javno objaviti.

“C.I.O.S. grupacija podržat će bilo kakvu vašu odluku o nastavku ili ne nastavku suradnje, ali očekujemo da konačno prestanete s neutemeljenim prozivanjem i iznošenjem neistina o poslovanju C.I.O.S. grupacije te se isto tako nadamo da će gospodin Tomašević biti gradonačelnik svih građana, pa tako i onih koji rade u C.I.O.S. grupaciji”, stoji u pismu.

Što kažu na oštru poruku C.I.O.S.-a te kako planiraju nastaviti suradnju s tom grupacijom, pitali smo i Grad, no odgovor nismo dobili. Pokušali smo doći i do zamjenice gradonačelnika Tomaševića, Danijele Dolenec, no ni ona nam se nije javila.

Podsjetimo, izborni program platforme Možemo! naveo je gospodarenje otpadom kao nešto što se treba vratiti u “gradske ruke” jer privatnim tvrtkama nije u interesu reducirati količinu otpada s obzirom na to da im više otpada donosi i veću zaradu. “Hitno ćemo izraditi akcijski plan jačanja kapaciteta komunalnih usluga i postupno povećati kapacitete gradskih komunalnih poduzeća za gospodarenje otpadom”, stoji u njihovu programu.

