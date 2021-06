Dio SDP-ovaca ne želi Klisovića na čelu Skupštine Zagreba

Hoće li SDP ući u koaliciju s Možemo! u Zagrebu i uzeti mjesto šefa Skupštine za Joška Klisovića ili će novog gradonačelnika Tomislava Tomaševića podržavati u sklopu nekakvog oblika projektne suradnje bez toga da pristanu na tu jednu poziciju koja im se otvoreno nudi, trebalo bi biti poznato u idućih nekoliko dana, kada se i očekuje ključni sastanak timova Tomislava Tomaševića i Peđe Grbina.

Šef s povjerenicima

Prije toga Grbin se jučer odlučio još jednom sastati i s povjerenicima zagrebačke organizacije SDP-a, a kako bi čuo na čemu bi SDP trebao inzistirati u pregovorima s Možemo!. Odnosno koji su to projekti koje bi SDP mogao nametnuti kao bitne i ključne Možemo!, a po kojima bi bili prepoznati, po kojima bi se razlikovali od Možemo!, a što bi im u konačnici birači mogli s vremenom i honorirati. Jer nije tajna da se SDP nalazi u delikatnoj situaciji i da mu nije lako pristati na suradnju s Možemo!, u kojoj su junior partner, s obzirom na to da Možemo! nedostaje tek jedna ruka do većine u Skupštini i budući da im u svakom pogledu „puše za vratom“ i prijeti da mu ugrozi poziciju vodeće stranke na ljevici.

>> VIDEO Peđa Grbin o potencijalnoj suradnji s Možemo!

Razlozi su to zbog kojih veći dio SDP-ovih povjerenika u Zagrebu smatra kako SDP nikako ne bi trebao pristati na mjesto šefa Skupštine, već da bi trebali isključivo inzistirati na programskoj suradnji s Možemo! i tražiti da se u mandatu ispune neke stvari koje Možemo! nema u svom programu, a SDP ima. Poput, primjerice, denivelacije željezničke pruge ili pak inzistiranja na nekakvim „malim stvarima“, ali bitnim ljudima, poput, primjerice, traženja da djeca imaju boravak sva četiri razreda osnovne škole ili da u vrtićima imaju besplatnu prehranu ili da se u dvije do tri godine daju obećanja da će sve škole raditi u jednoj smjeni.

Međutim, ima i drukčijih razmišljanja, a iz kojih se da iščitati kako neki povjerenici očito iz cijele priče samo žele istisnuti Joška Klisovića iz igre budući da bi njegov dolazak na mjesto šefa Skupštine očito značio i to da se Klisović ima namjeru zadržati ozbiljnije u politici, vjerojatno i kandidirati za novog šefa zagrebačkog SDP-a.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Peđa Grbin i Joško Klisović

– Klisović je za to itekako zainteresiran, a hoće li tako biti ili ne, ovisit će o tome kako će se stranka postaviti u pregovorima s Možemo! – kaže naš izvor iz zagrebačkog SDP-a blizak Klisoviću. Dodaje i da su birači u Zagrebu pokazali da itekako očekuju da SDP preuzme i svoj dio odgovornosti i da uđe u koaliciju s Možemo! te se pita kako to dio SDP-ovaca misli da će izgledati model – sjedimo u Skupštini, glasamo kako nam se glasa.

Nije potrošen...

Sličnog je stava i naš drugi izvor iz zagrebačkog SDP-a, koji kaže kako je točno da SDP s obzirom na rezultat ne može imati neke velike uvjete, ali i kako moraju uzeti mjesto šefa Skupštine ako Možemo! na tome bude inzistiralo jer treba uvažiti i činjenicu da Možemo! samo nema dovoljno kompetentnih ljudi i da će im trebati pomoć u kadrovima. Isti izvor uvjeren je i da SDP-ov kandidat za gradonačelnika Joško Klisović nije „potrošen“ kandidat i da unatoč lošem rezultatu može imati političku budućnost u SDP-u. Pa čak i da može biti novi potencijalni šef zagrebačkog SDP-a.

– Joško Klisović bio je odličan kandidat za gradonačelnika i SDP nikad neće imati boljega. Ali brzo je ušao u kampanju i dočekali su ga svi SDP-ovi problemi. O tome kako će se sada stvari posložiti s Možemo! ovisit će i kako će se Klisović u svemu postaviti. Ako netko gura priču da SDP ne treba uzeti mjesto šefa Skupštine samo da bi Joška Klisovića izbacio iz igre, to nije pošteno. Ako se hoćeš vratiti u igru u Zagrebu s novim licem, a Joško Klisović to jest, onda moraš uzeti i mjesto šefa Skupštine – kaže naš izvor iz SDP-a.