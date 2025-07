Božinović o ustaškoj ikonografiji na Hipodromu: Ne razumijem one koji pola milijuna hrvata etiketiraju kao ekstremiste

Ministar Davor Božinović rekao je da će policija procesuirati pojedine slučajeve pjevanja neprimjerenih pjesama i isticanja ustaške ikonografije na koncertu na Hipodromu, no istaknuo je da je riječ o pojedincima te kako ne razumije da netko može pola milijuna građana etiketirati da su ekstremisti.

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u središnjem Dnevniku HTV-a u nedjelju je izrazio je zadovoljstvo organizacijom jučerašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu. Upitan Božinović je komentirao i pjevanje neprimjerenih i kažnjivih pjesama te isticanje ustaške ikonografije. Rekao je da će policija procesuirati pojedine slučajeve, kao što policija uvijek postupa po zakonu.

Policija uvijek postupa na isti način. No, dodao je Božinović, "ja stvarno ne mogu razumjeti one koji žele ovaj događaj i pola milijuna ljudi etiketirati na način da su oni - ne znam što, ekstremisti, radikali. Ove pojedinačne slučajeve hrvatska policija je uvijek procesuirala i procesuirat će", dodao je.

– Znamo što je zakonom dopušteno, a znamo što zakonom nije dopušteno, i taktika postupanja. Naravno potrebno je neko vrijeme da vi identificirate o kome se tu radi. Tako je bilo i nakon nekih drugih događanja, koncerata i nogometnih utakmica i drugih odlika javnih okupljanja. To sigurno neće izostati kao dio policijskog rada", istaknuo je Božinović.

Upitan o priopćenjima SDP-a i Možemo u kojima osuđuju ovaj događaj, Božinović je bio kritičan, optuživši ih za etiketiranje pola milijuna hrvatskih građana na koncertu na Hipodromu. – Ja stvarno ne razumijem te ljude koji su se jutros probudili i etiketirali pola milijuna hrvatskih građana. Što je to? Dakle vi ste imali jedan spektakl gdje su ljudi pokazali koliko im je bitno. Dakle hrvatski građani imaju svoje vrijednosti do kojih im je stalo i u jednom slobodnom društvu su došli u mogućnost kroz organizaciju koncerta uživati u tome. Ako netko ima nešto protiv, neki drugi glazbeni ukus, neka organiziraju nešto svoje i hrvatske institucije će i to popratiti s onim što je u njihovoj nadležnosti. Ali, etiketirati pola milijuna ljudi da je to svjetska sramota - ljudi koji su se radovali, puno mladih i djece - ja ne zna, gdje ti ljudi žive – zaključio je Božinović.

Božinović je rekao da je danas svima jasno da je koncert u sigurnosnom smislu prošao izuzetno dobro te kako se pokazalo da su hrvatske institucije spremne odraditi tako složen zadatak. Dodao je da je i organizacijski tim Marka Perkovića Thompsona profesionalno odradio dio posla koji im po zakonu pripada.

Božinović je također pohvalio posjetitelje, za koje je rekao da su 99,9 posto slijedili upute, a zahvalio je na strpljenju građanima zatvorenih zagrebačkih četvrti "koji su malo više trpili". Osvrćući se na brojku od 123 privedene osobe, mahom zbog pirotehnike, nešto malo zbog narušavanja javnog reda i mira, Božinović je rekao da je to i manje u odnosu na prosjek s obzirom na broj posjetitelja.

– Naravno postoji sada i dio koji se i dalje analizira – dodao je. Upitan o policijskoj objavi da nije bilo privođenja zbog guranja, kako su objavili neki mediji, Božinović je rekao da je jučer bilo "toliko dezinformacija i pretjerivanja".