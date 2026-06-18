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NITKO OD PROLAZNIKA NIJE REAGIRAO

Blokirao promet u Travnom pa krenuo prema automobilu u kojem je bila majka s djetetom? Svjedoci opisali dramatične prizore

PUZ
VL
Autor
Večernji.hr
18.06.2026.
u 07:00

Objava o navodnom incidentu u Sarajevskoj ulici uznemirila je stanovnike Travnog. Prema tvrdnjama svjedoka, muškarac je nakon prometnog nesporazuma udarao po automobilu u kojem su se nalazili majka i dijete te im prijetio, a posebno ga je šokiralo što, kako tvrdi, nitko od prolaznika nije reagirao.

U utorak oko 19 sati u Sarajevskoj ulici odvijala se prava drama koja je uznemirila stanovnike Travnog. U Facebook grupi "Samo je jedno Travno" osvanula je objava o muškarcu koji je, prema tvrdnjama autora, nakon prometnog nesporazuma agresivno nasrnuo na automobil u kojem su se nalazile majka i dijete. – Vozač Mercedesa blokirao je promet, a zatim prišao automobilu i šakom udarao po staklu vozačevih vrata. Prijetio je ženi i djetetu te ih vrijeđao – navodi autor objave.

Prema njegovim riječima, preplašena majka zaključala se s djetetom u vozilo, dok je muškarac nastavio vikati. Smirio se tek kada je primijetio da netko zove policiju, no ni tada incident nije završio. – Kada je žena pokušala otići, ponovno je izašao iz vozila i počeo udarati po haubi i gumi automobila – tvrdi autor. Posebno ga je pogodilo, kaže, što nitko od brojnih prolaznika nije reagirao. – Sve se događalo pred ljudima, a nitko nije stao pomoći. Pukom srećom staklo nije puklo i nitko nije ozlijeđen – napisao je.

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