Blokirao promet u Travnom pa krenuo prema automobilu u kojem je bila majka s djetetom? Svjedoci opisali dramatične prizore

U utorak oko 19 sati u Sarajevskoj ulici odvijala se prava drama koja je uznemirila stanovnike Travnog. U Facebook grupi "Samo je jedno Travno" osvanula je objava o muškarcu koji je, prema tvrdnjama autora, nakon prometnog nesporazuma agresivno nasrnuo na automobil u kojem su se nalazile majka i dijete. – Vozač Mercedesa blokirao je promet, a zatim prišao automobilu i šakom udarao po staklu vozačevih vrata. Prijetio je ženi i djetetu te ih vrijeđao – navodi autor objave.

Prema njegovim riječima, preplašena majka zaključala se s djetetom u vozilo, dok je muškarac nastavio vikati. Smirio se tek kada je primijetio da netko zove policiju, no ni tada incident nije završio. – Kada je žena pokušala otići, ponovno je izašao iz vozila i počeo udarati po haubi i gumi automobila – tvrdi autor. Posebno ga je pogodilo, kaže, što nitko od brojnih prolaznika nije reagirao. – Sve se događalo pred ljudima, a nitko nije stao pomoći. Pukom srećom staklo nije puklo i nitko nije ozlijeđen – napisao je.