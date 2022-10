Bili smo u dućanu Fine stvari. Ako se smatrate hedonistom, ovo mjesto ne smijete propustiti

Putovati se svijetom može avionom, brodom, vlakom pa čak i biciklom. Nekoć je put oko svijeta trajao 80 dana, a sada ga se može obići i za osamdeset minuta. Đir po planeti može se napraviti i bez da ikuda otputujete, glazbom, filmom, književnošću, okusom, mirisom... Ma kako vam drago.

A baš jedno takvo putovanje imali su oni koji su nedavno posjetili novotvoreni dućan Fine stvari u Cankarovoj 5 u blizini Črnomerca. Svima onima koji se smatraju hedonistima, valjalo bi upamtiti to ime i adresu jer je to jedino mjesto u Zagrebu gdje se po zaista povoljnim cijenama mogu kušati i kupiti destilirana pića malih, ali pomno probranih proizvođača iz čitava svijeta.

Škotski ili tajlandski viski, haićanski rum, šrilankanski gin... Sve to možete pronaći na policama i kušati u Finim stvarima, a njegov vlasnik Zlatko Ivkić i voditelj Hrvoje Šerkinić nedavno su predstavili dio bogate, reći ćemo čak i kolekcionarske ponude.

Foto: Robert Anic/PIXSELL 14.10.2022., Zagreb - U Ulici Ivana Cankara otvoren je specijalizirani ducan za alkoholna pica Fine Stvari u vlasnistvu Zlatka Ivkica. Vrhunski maltovi, konjaci i whiskey, nalaze se u pondi ovoe specijalizirane trgovine. Photo: Robert Anic/PIXSELL

-Željeli smo da Zagreb dobije mjesto gdje će se održavati različite radionice i promovirati destilirana pića iz cijelog svijeta koja su svoj put prema osvajanju svjetskog tržišta započela doslovno iz garaže- objasnio je nit vodilju Ivkić kojemu je želja da Fine stvari promjene trendove u konzumaciji destiliranih pića i Hrvatskoj, slično kao što se u zadnjih dvadesetak godina promijenila kultura pijuckanja vina.

Put oko svijeta na predstavljanju započet je u Južnoj Americi, točnije u Čileu. Kušali smo tako Pisco, tradicionalnu južnoameričku žesticu koju proizvodi Waqar, a može se kupiti za 355 kune. Tradicionalno piju sa šećerom i limunovim sokom, no fin je i čist jer tada do izražaja dolaze njegove arome i okusi koji onog tko ga pije vode u let nad maglovitim, mističnim Andama. Uz Waquarov Pisco poslužen je i prvi zalogaj Filipa Horvata, jednog od najtalentiranijih mladih chefova u Hrvatskoj koji je ovaj južnoamerički specijalitet upario sa svojom prvom slasticom.

Iz Čilea smo sletjeli na Haiti te se počastili s Clairin Comunalom, jednim od najboljih najboljim rumova koji smo ikada probali. Košta samo 233 kune pa smo ga i utržili za upotrebu u kućnoj radinosti. Proizveden je od šećerne trske bez gmo-a i pesticida tradicionalnom metodom, a kada ga pijete osjetite fine tonove banane i prezrele višnje. Ovaj uistinu poseban rum rezultat je suradnje četiri čuvene haićanske male destilerije, a u svome bi ga kućnom baru trebao imati svatko tko se naziva ljubiteljem ruma. Uz njega, dodatni užitak dobili smo kušavši kozice koje je pripremio Filip Horvat.

Kako je Haiti, znamo, bio francuska kolonija, barem dok se među prvima nije oslobodio u revoluciji, logična destinacija za iduću deliciju bila je Normandija pa smo tako kušali Calvados "Pale& Dry" Christiana Drouina, a u Finim stvarima stoji 370 kuna. Idealno je ovo piće za žestoke momke, no nama baš i nije sjelo jer smo očito ostali na Haitiju razmišljati o haićanskoj revoluciji kojoj su pobunjeni robovi uspjeli izboriti svoju nezavisnost. Calvados koji smo kušali, odležao je dvije godine, i fantastično se sljubio s framinom, poslasticom od lješnjaka koju je uz nju servirao chef Horvat.

Iz Normandije, iskrcali smo se ponovno u Novi svijet, točnije u Meksiko te kušali mezcal proizvođača Los Javis koji se u Finim stvarima može kupiti za 350 kuna. Agava od koje je proizveden ručno je ubrana. Razlika između mezcala i tekile, doznali smo do voditelja Šerkinića, je u načinu pripreme. Agava se kuha, a za mezcal peče. Uz mezcal s dimnom notom, odlično je ukombinirana Horvatova slastica od kukuruza i praha vrganja.

Nakon Meksika, zaplovili smo prema zapadnoj obali Sjeverne Amerike, točnije u Oregon, nama omiljen američki state i kušali Westward – Oregon Pinot Noir Cask, američki single malt koji je definitivno najbolje piće koje smo licnuli na ovoj degustaciji. Košta 791 kunu, no vrijedi svake lipe jer se radi o blendu viskija različitih godišta odležanima u bačvama za burbon. Idealan je ovo poklon za nadolazeće blagdane ljubitelju viskija do kojeg vam je stalo, a fenomenalno je uparen s Horvatovom slasticom od jabuka starih hrvatskih sorti.

Putovanje smo završili u Škotskoj, pradomovini viskija s Glendronach Traditionally Peated Single Maltom kojega je voditelj Škerinić izabrao jer ga, kako je rekao, njegov okus podjeća na sunčan, jesenski dan. I nije fulao, a škotski single malt koji u Finim stvarima možete kupiti za 455 kune, još nam je finije sjeo uz Horvatov savršeni tiramisu.

A što sve skrivaju police Finih stvari otkrijte sami u Cankarovoj 5 gdje se održavaju i radionice zamišljene kao neformalna druženja uz razgovore o uzbudljivoj povijesti određenih pića. Prva iduća je Škotski viski priča pod vodstvom Tomislava Ruszkowskog 3. studenog te Highland Park — najsjevernija škotska destilerija koju će voditi Dario Grabarić 17. studenog. Radionica Old Pilot's destilerije s predavačem Filipom Pletešem na rasporedu je 1. prosinca, dok je 15. prosinac rezerviran za viski radionicu Tri destilerije Dominika Bečvardija. Ulaznice za radionice dostupne su na webshopu Finih stvari.