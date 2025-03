Bernardić: Sumnjam u kaznena djela gradske vlasti

Uoči sjednice zagrebačke Gradske skupštine nezavisni kandidat gradske platforme Servus Zagreb za gradonačelnika Zagreba Davor Bernardić osvrnuo se na pojedine točke dnevnog reda. Pritom je ukazao na osnovane sumnje u moguća kaznena djela aktualne gradske vlasti.

Prva se odnosi na kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti vezane uz klupski kredit Zagrebačkog holdinga od 240 milijuna eura. –Tomašević se hvali kako je stabilizirao financije, kako je Zagrebački holding uredno otplatio sve dugove, a danas na dnevni red dolazi točka u kojem se zapravo gradske najvrjednije nekretnine pripremaju za monetizaciju. Po definiciji, koja je poslana iz banaka prema Zagrebačkom holdingu, same banke Holdingu objašnjavaju da monetizacija zapravo znači pretvaranje nelikvidne imovine u novac, odnosno prodaju. Posebno zaudara činjenica da su banke same birale koje će nekretnine uzeti pod hipoteku, odnosno založiti i monetizirati ih. Tako su uzeli najvrjednija gradska zemljišta, pogotovo uz more, dječja odmarališta u Savudriji, Velom Lošinju, Silbi, Puntu, kao i najvrjednija gradska zemljišta u Zagrebu. Riječ je o jednom sumnjivom poslu u kojem se, na brzinu, pokušava najvrjednija gradska imovina ugurati u ovaj kredit Zagrebačkom holdingu i de facto pripremiti za prodaju, što je zlouporaba položaja i ovlasti i sasvim sigurno potencijalno kazneno djelo – istaknuo je Bernardić

Druga stvar i drugo kazneno djelo koje je na dnevnom redu Skupštine je, naizgled, benigna točka o pružanju odvjetničkih usluga. Bernardić je podsjetio na kronologiju slučaja. Godine 2020. Zagreb je bio dužan 150 milijuna eura, a krajem 2023. taj dug se popeo na skoro 200 milijuna eura po bilanci. Tomašević je digao kredit od 206 milijuna eura te najavio dizanje kredita od 196 milijuna eura za otplatu penala Zagrebačkim otpadnim vodama za raskidanje koncesije, rekao je. – To penje ukupno zaduženje, novo zaduženje grada u njegovom mandatu na 450 milijuna eura. I dok se on hvali da je Zagrebački holding vratio 100 milijuna eura, a de facto je založio najvrjednije gradske nekretnine i stavio ih na bubanj, poput dječjih odmarališta, a s druge strane, grad se dodatno zadužio za 450 milijuna eura“, pojasnio je Bernardić.

Druga stvar koja dolazi kao potencijalno kazneno djelo su odvjetničke usluge. Prije raskidanja koncesije sa Zagrebačkim otpadnim vodama, grad je tražio mišljenje od odvjetničkog društva Škurla, Durmiš i Spajić. – Prvo je to mišljenje tražio Zagrebački holding i platio ga je 20.000 eura. Onda je to mišljenje tražila Ana Pavičić-Kaselj iz Gradskog ureda za gospodarstvo i platila ga je više od 30.000 eura. Nakon toga je sam Tomašević tražio to isto mišljenje i platio ga 132.000 eura direktnom odlukom gradonačelnika. De facto su triput platili istu stvar što je kazneno djelo i zlouporaba položaja i ovlasti što istražuje u ovom trenutku USKOK i DORH. U tom mišljenju to odvjetničko društvo je de facto napisalo da će troškovi izlaska iz postupka arbitraže koštati između 38 i 485 milijuna eura. Kako pametno, kakav raspon – naglasio je Bernardić.

Prošle godine, kada je raskinuta koncesija, to odvjetničko društvo je stavljeno kao zastupnik grada u slučaju potencijalne arbitraže, prije nego što se uopće znalo hoće li do arbitraže doći. Oni su svjesno išli u postupak arbitraže, a sada, na zadnjoj sjednici Gradske skupštine dodaju ugovor tom odvjetničkom društvu i daju im nelegalne prihode kroz dvostruko tarifiranje njihovih usluga. – Nije im dosta što su im triput isplatili istu stvar, što je koštalo Grad Zagreb skoro 200 tisuća eura, nije im dosta što su ih stavili kao zastupnike Grada prije nego što su i sami znali da će ući u arbitražu, sada idu masno i guski vrat namazati i sada za svaku aktivnost u tom društvu predviđaju tarifu od 40 tisuća eura plus dodatnih 140 eura po satu. Ozbiljno razmišljamo da po tom pitanju podnesemo kaznenu prijavu – rekao je Bernardić.

Osvrnuo se i na točku dnevnog reda sjednice Gradske skupštine vezanu za Dinamov stadion. – Oni donose zaključak po kojem će država i grad snositi troškove, u nekom novom poduzeću, rušenja stadiona, idejnog projekta i lokacijske dozvole. Nema niti riječi o financiranju i sufinanciranju projekta. U proračunu nije izdvojen niti euro za novi Dinamov stadion, a još nisu raspisali urbanističko-arhitektonski natječaj koji obećavaju od 2023. Prodaje nam Tomašević nekaj pod bubrege. Prodaje nam maglu, priča da će dovršiti Dinamov stadion za tri godine, a samo ovi koraci rušenja, urbanističko-arhitektonskog natječaja, izrade projekta, ishođenja lokacijske dozvole, izrade glavnog projekta, ishođenja građevinske dozvole, odabira izvođača radova te same gradnje stadiona, ne može biti gotovo u roku od manje šest godina da se danas krene, a nije se krenulo – zaključio je Bernardić.