Beer đir - Dašak Oktoberfesta u Hrvatskom Leskovcu

Ispred Društvenog doma u Hrvatskom Leskovcu sutra će se pa do nedjelje (29. do 31. listopada) održati festival domaćeg piva Beer Đir. Pod geslom 'Burgeri, kobase & rock'n'roll' svoja će piva točiti Hajsonberg, pivovara koja je baš iz Hrvatskog Leskovca, zatim Pivionica koja je iz susjednog naselja te Crafter's. Posjetitelji će moći isprobati deset različitih vrsta piva koja proizvode ove tri pivovare, ako to već negdje nisu prije učinili obzirom da se radi o popularnim zagrebačkim pivovarama. Uz pive i dobru klopu za koju se brine Deda Dizajn, catering koji je sa svojim food truckom obišao već niz sličnih događaja, posjetitelji će se leskovačkog Oktoberfesta moći zabaviti uz različite društvene igre. Svakako će se mnogi zainteresirati za obaranje ruku koje je u petak, još i više za pub kviz koji će se uz Leskovački maraton i natjecanje u pinganju koji će biti u nedjelju, dok je vrhunac igre Joško Muha oslobodioc što će se dogoditi u subotu. Kako kažu organizatori, riječ je o igri kojoj je cilj ubaciti lopticu kroz otvor u obližnji stari njemački bunker za što se dobiva – pet piva. Svim pobjednicima natjecanja također su osigurana gratis piva. Glazbeni je program također bogat, u petak nastupaju Chosque & Rille, u subotu najveća zvijezda festivala Davorin Bogović Rinči kome će predgrupa biti Yellow Submarine, a uz kojega će se čekati i glavni događaj subote i festivala, a o je izbor za mr. Beer Đira. U nedjelju nastupaju Guitar Alexander i Halftonz. Nema stoga previše prepreka da ova tri dana provedete uz Fulira, Pale Ale i Pivioničine specijale, Black Betty, Foxy Lady, Proud Mary ili Obično Lager Pivo, pa onda Escape, Posavsko, Glider kako se sve zovu popularna piva tri pivovare koje će točiti na ovoj doista dobroj zamjeni za Oktoberfest.