SINOĆNJI NAPAD

U Sesvetama jučer uboden muškarac, policija objavila detalje! Ima i privedenih

Zagreb: Mjesto napada na muškarca u Ninskoj ulici u Sesvetama
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
19.02.2026.
u 14:38

Sinoć su svjedoci u Ninskoj ulici primijetili više policijskih vozila i ograđeno područje, a na kolniku su, kako su ispričali, bili vidljivi tragovi krvi.

Nakon krvavog napada koji je u srijedu uznemirio Sesvete, policija je pronašla i privela 52-godišnjeg muškarca koji se dovodi u vezu s pokušajem ubojstva 39-godišnjaka. Prema službenim informacijama, napad se dogodio 18. veljače oko 15.30 sati u parku na Zagrebačkoj cesti. Između tada nepoznatog počinitelja i 39-godišnjeg muškarca najprije je došlo do verbalnog sukoba, nakon čega je nepoznati počinitelj oštrim predmetom, s ciljem da ga usmrti, napao i teško ozlijedio 39-godišnjaka.

Ozlijeđenom muškarcu najprije je pružena liječnička pomoć u zdravstvenoj ustanovi u Sesvetama, a potom je prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Sinoć su svjedoci u Ninskoj ulici primijetili više policijskih vozila i ograđeno područje, a na kolniku su, kako su ispričali, bili vidljivi tragovi krvi. Policija je osigurala mjesto događaja, a vatrogasci su ispirali krv s ceste. Iz policije su tada potvrdili da rane nisu posljedica vatrenog oružja. Nakon intenzivnog kriminalističkog istraživanja, danas, 19. veljače, na području Sesveta pronađen je 52-godišnjak koji se dovodi u vezu s navedenim događajem i nalazi se pod nadzorom policije.
Ključne riječi
Sesvete PUZ Zagreb

