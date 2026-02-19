Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 143
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RASPISAN NATJEČAJ

ZET ide na generalno čišćenje! 750.000 eura za hale, WC-e i perone Žičare

Tomašević i ZET predstavili nove niskopodne autobuse na električni pogon
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
19.02.2026.
u 14:53

Od perona i sanitarnih čvorova na Sljemenu do 8.500 kvadrata tramvajskih hala u Ozaljskoj – posao je podijeljen u dvije grupe, a izvođači će se birati prema cijeni i kvaliteti

750.000 eura – toliko je Grad Zagreb procijenio posao čišćenja poslovnih prostora ZET-a i Žičare, za koji je raspisan otvoreni natječaj podijeljen u dvije grupe. Prva grupa, procijenjena na 250.000 eura, odnosi se na čišćenje prostora Žičare Sljeme – Donje i Gornje postaje te Međupostaje Brestovac. Usluga uključuje svakodnevno čišćenje zajedničkih i sanitarnih prostora, ali i tjedne, mjesečne te polugodišnje zahvate, uključujući garažu žičare. Čiste se ulazni holovi i peroni za ulaz i izlaz putnika, stubišta, dizala, prostor pogona, spremište kabina, sanitarni čvorovi za putnike te podzemna garaža. Predviđeno je metenje i mokro pranje podova, brisanje rukohvata i staklenih stijena do tri metra visine, dezinfekcija sanitarija, uklanjanje kamenca, pražnjenje koševa i razvrstavanje otpada. Čišćenje se obavlja paralelno s radom žičare, dok se prostorima svakodnevno kreće velik broj putnika. Ljeti to znači rad od 9 do 19 sati radnim danom, vikendom i do 19 sati, a zimi već od 7 sati ujutro 

Druga, financijski teža grupa za koju se izdvaja pola milijuna eura obuhvaća uredske, zajedničke, sanitarne i radioničke prostore ZET-a u Zagrebu i Velikoj Gorici. To znači čišćenje tramvajskih radionica u Ozaljskoj, servisa u Dubravi i Trešnjevci, autobusnih pogona, ali i prodavaonica karata na terminalima poput Savskog mosta, Borongaja, Mihaljevca, Prečkog ili Glavnog kolodvora. U obuhvatu su i kontejnerski WC moduli na stajalištima.

U uredskim prostorima predviđeno je brisanje prašine i mrlja s namještaja, vrata i dovratnika, usisavanje tekstilnih podova i tapeciranog namještaja, pranje staklenih površina, pražnjenje koševa i razvrstavanje otpada. U zajedničkim prostorima – hodnicima, stubištima i garderobama – obavlja se metenje, mokro pranje podova, čišćenje rukohvata, rasvjetnih tijela, radijatora i zidnih obloga. Sanitarni čvorovi podrazumijevaju temeljito pranje i dezinfekciju WC školjki, pisoara, umivaonika, ogledala, slavina i sifona, uz vođenje kontrolnih lista. Posebno zahtjevan dio odnosi se na radioničke hale, radne jame, mostiće, hangare i brusionice, gdje je predviđeno strojno mokro pranje industrijskih podova te uklanjanje masnih površina. U Tramvajskoj radionici u Ozaljskoj riječ je o više od 8.500 četvornih metara koji se čiste nekoliko puta godišnje.

U općim uvjetima navodi se da pružatelj mora osigurati dovoljan broj radnika i zamjena kako bi se održao visok higijenski standard u svim objektima. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iznosi 10 posto vrijednosti ugovora bez PDV-a, a u slučaju povrede obveza naručitelj može raskinuti ugovor i naplatiti jamstvo. Ponude će se ocjenjivati prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, odnosno kombinaciji cijene i kvalitete.
Ključne riječi
ZET Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!