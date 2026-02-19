ZET ide na generalno čišćenje! 750.000 eura za hale, WC-e i perone Žičare

750.000 eura – toliko je Grad Zagreb procijenio posao čišćenja poslovnih prostora ZET-a i Žičare, za koji je raspisan otvoreni natječaj podijeljen u dvije grupe. Prva grupa, procijenjena na 250.000 eura, odnosi se na čišćenje prostora Žičare Sljeme – Donje i Gornje postaje te Međupostaje Brestovac. Usluga uključuje svakodnevno čišćenje zajedničkih i sanitarnih prostora, ali i tjedne, mjesečne te polugodišnje zahvate, uključujući garažu žičare. Čiste se ulazni holovi i peroni za ulaz i izlaz putnika, stubišta, dizala, prostor pogona, spremište kabina, sanitarni čvorovi za putnike te podzemna garaža. Predviđeno je metenje i mokro pranje podova, brisanje rukohvata i staklenih stijena do tri metra visine, dezinfekcija sanitarija, uklanjanje kamenca, pražnjenje koševa i razvrstavanje otpada. Čišćenje se obavlja paralelno s radom žičare, dok se prostorima svakodnevno kreće velik broj putnika. Ljeti to znači rad od 9 do 19 sati radnim danom, vikendom i do 19 sati, a zimi već od 7 sati ujutro

Druga, financijski teža grupa za koju se izdvaja pola milijuna eura obuhvaća uredske, zajedničke, sanitarne i radioničke prostore ZET-a u Zagrebu i Velikoj Gorici. To znači čišćenje tramvajskih radionica u Ozaljskoj, servisa u Dubravi i Trešnjevci, autobusnih pogona, ali i prodavaonica karata na terminalima poput Savskog mosta, Borongaja, Mihaljevca, Prečkog ili Glavnog kolodvora. U obuhvatu su i kontejnerski WC moduli na stajalištima.

U uredskim prostorima predviđeno je brisanje prašine i mrlja s namještaja, vrata i dovratnika, usisavanje tekstilnih podova i tapeciranog namještaja, pranje staklenih površina, pražnjenje koševa i razvrstavanje otpada. U zajedničkim prostorima – hodnicima, stubištima i garderobama – obavlja se metenje, mokro pranje podova, čišćenje rukohvata, rasvjetnih tijela, radijatora i zidnih obloga. Sanitarni čvorovi podrazumijevaju temeljito pranje i dezinfekciju WC školjki, pisoara, umivaonika, ogledala, slavina i sifona, uz vođenje kontrolnih lista. Posebno zahtjevan dio odnosi se na radioničke hale, radne jame, mostiće, hangare i brusionice, gdje je predviđeno strojno mokro pranje industrijskih podova te uklanjanje masnih površina. U Tramvajskoj radionici u Ozaljskoj riječ je o više od 8.500 četvornih metara koji se čiste nekoliko puta godišnje.

U općim uvjetima navodi se da pružatelj mora osigurati dovoljan broj radnika i zamjena kako bi se održao visok higijenski standard u svim objektima. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iznosi 10 posto vrijednosti ugovora bez PDV-a, a u slučaju povrede obveza naručitelj može raskinuti ugovor i naplatiti jamstvo. Ponude će se ocjenjivati prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, odnosno kombinaciji cijene i kvalitete.