Bandić sad mora za Manhattan pitati narod

Nije drugo, nego njega ne voli Anka Mrak Taritaš pa mu, eto, sad zadaje probleme. Zaključio je tako jučer gradonačelnik Milan Bandić, kojemu je, podsjetimo, preksinoć ministar graditeljstva Predrag Štromar prolongirao newyorški san na Hipodromu, istaknuvši kako predložene izmjene Generalnog urbanističkog plana (GUP) nisu u skladu s gradskim Prostornim planom te za njih ne može dati suglasnost. Nije to Bandić očekivao, govore njegovi suradnici, jer pouzdao se u svoje partnerstvo s Vladom, ali HNS mu, čini se, oduvijek zadaje probleme.

Za sve je “kriva” Anka

Ili on barem tako misli. Jer za nedonošenje GUP-a na jučerašnjoj sjednici Skupštine okrivio je bivšu HNS-ovku, a sadašnju GLAS-ovku Anku Mrak Taritaš, jer upravo je u vrijeme njezina mandata u Ministarstvu graditeljstva u Zakon o prostornom uređenju umetnuta stavka koja govori kako sve županije, a i gradovi obalnog pojasa, prije donošenja GUP-a za to trebaju imati suglasnost nadležnog ministarstva.

– To je ad hominem i borit ću se svim sredstvima da se taj članak promijeni. Nijedan kontinentalni grad ne mora tražiti suglasnost, pa zar Zagreb nije zaslužio da sam raspolaže svojim prostorom? – nervirao se jučer Bandić, zanemarivši činjenicu da Grad Zagreb također ima status županije, kao i to da je glavna zamjerka Ministarstva graditeljstva činjenica da izmjene GUP-a ne prate Prostorni plan, a ne to tko je na čelu metropole.

A upravo će sad čelnici glavnog grada preko ljeta imati pune ruke posla jer, ako žele novi GUP, trebat će im i novi Prostorni plan, za koji će se morati provesti i javna rasprava, ono što su Zagrepčani, zapravo, sve vrijeme priželjkivali. Odnosno, pojednostavnimo li stvari do kraja, želi li Bandić GUP-om prostor Hipodroma iz rekreacijske zone prenamijeniti u stambeno-poslovnu, zelenu će zonu s konjima morati obrisati i iz Prostornog plana u kojem ona i dalje stoji, a za sve će to morati pitati građane. A može li to ikako mimo te propisane procedure, odnosno može li se, recimo, nekako s premijerom Andrejem Plenkovićem dogovoriti da on njemu ipak dopusti Manhattan na Hipodromu jer u istom su prijedlogu GUP-a i dječja bolnica Blato te stadion, što je interes HDZ-a, pitali smo upravo Anku Mrak Taritaš.

– Ne može se sad više ništa dogovoriti jer Ministarstvo graditeljstva je dalo svoje mišljenje te bi sve što bi se radilo suprotno njemu bilo izravno kršenje zakona – pojasnila nam je bivša ministrica graditeljstva pa dodala kako će sad jedini mogući potez Grada biti izmjena Prostornog plana jer on s GUP-om mora biti usklađen. Dotaknula se i Ministarstva zaštite okoliša, koje je Bandiću, kako je sam rekao, već dalo zeleno svjetlo na GUP.

– Oni su to napravili još dok se prenamjena Hipodroma nije ni spominjala. Jer, podsjetimo, zadnje su izmjene Generalnog plana bile 2017., kad Manhattan još nije bio ideja – kazala je Mrak Taritaš pa podsjetila kako je Grad godinu prije toga također od Ministarstva graditeljstva tražio odobrenje za izmjene GUP-a, a tada im ta procedura nije smetala.

Sada je Milan na potezu

Trn u peti je ona sad zato gradonačelniku, koji je najavio da će se svim silama boriti da Zagreb više ne mora tražiti zeleno svjetlo od Ministarstva graditeljstva za GUP, što, zapravo, može učiniti na dva načina. Tužbom Ustavnom sudu, odnosno pokretanjem pitanja ustavnosti Zakona o prostornom uređenju ili, pak, „pregovorima“.

– Ovdje može ipak biti ključan premijer Plenković jer gradonačelnik može svojim određenim „žetončićima“ natjerati premijera da on intervenira u zakon, odnosno u taj članak 108. koji muči Bandića – rekla je Anka Mrak Taritaš. Što će, na kraju, i kako će, gradonačelnik jučer nije otkrivao, ali je najavio da će se izmjene GUP-a svakako naći na sjednici Skupštine po povratu s ljetne stanke, odnosno odmah u rujnu, a još je jednom ponovio i kako on misli da je sve predloženo oko Manhattana u skladu sa zakonom. Jer, kako je sam rekao kad su ga pitali o namjeri uništenja Hipodroma, „nema većeg konja i čovjeka koji više voli konje od Milana Bandića“.