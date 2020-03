Bandić otkrio gdje se u Zagrebu ukida plaćanje parkinga

Prije nego što je obišao dječji vrtić Markuševec, gradonačelnik Milan Bandić izrazio je sućut obitelji muškarca koji je jutros poginuo u Domjanićevoj ulici, gdje je radio na sanaciji krova zgrade razrušene nakon potresa.

- Apeliram na sve predstavnike stanara. Opasno se penjati po zagrebačkim krovovima ako niste osposobljeni za visinske radove. Vidite, čovjek je danas platio životom. Tu tvrtku nije angažirao ni Gradsko stambeno poduzeće ni Gradski ured za izgradnju, nego predstavnik stanara. Javite se nama – poručio je Bandić u Markuševcu.

Najavio je da se od sutra u dijelovima grada pogođenim potresom ukida plaćanje parkinga, u garažama i na vanjskim površinama.

- To vrijedi za Donji i Gornji grad, Podsljeme, Gornju Dubrava i Sesvete. Do početka idućeg tjedna vidjet ćemo hoćemo li to proširiti i na ostala naselja. Moramo biti solidarni s ljudima koji su u nevolji – rekao je Bandić. U onom dijelu grada koji nije pogođen potresom, kaže, parking se nastavlja plaćati.

S gradonačelnikom je porazgovarao i predsjednik mjesnog odbora Markuševec Tomislav Antolović koji je do sada popisao više od 300 adresa na kojima je potrebna sanacija krovova i dimnjaka.