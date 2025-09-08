Autobusi 215 i 236 od sutra mijenjaju rute zbog sanacije kolnika na Borongajskoj

Autobusne linije 215 (Kvaternikov trg - Trnava) i 236 (Kampus - Čavićeva) će od sutra u 8 sati do subote, 27. rujna prometovati djelomično izmijenjenim trasama u oba smjera, zbog sanacije kolnika Borongajske ceste, na dijelu od Zapoljske ulice do Ulice Marijana Čavića, javljaju iz ZET-a.

Linija 215:

Kvaternikov trg - redovnom trasom do raskrižja Borongajske i Zapoljske ulice - (desno) Zapoljska ulica - (lijevo) Ivanićgradska ulica - (lijevo) Ulica grada Vukovara - Ulica grada Gospića - (lijevo) Ulica Marijana Čavića - (desno) Ulica Vukomerec - i u nastavku redovnom trasom do Trnave

Obostrana autobusna stajališta Kolareva, Getaldićeva i Borongajska Kampus neće se koristiti, a istovremeno će biti uspostavljena privremena stajališta u Ulici grada Vukovara, Ferenščica u smjeru Trnave i Getaldićeva u smjeru Kvaternikova trga. Na izmijenjenom dijelu trase, linija 215 koristit će stajalište Čavićeva-Gospića.

Linija 236:

Čavićeva - Ulica Marijna Čavića - (desno) Ulica Vukomerec - (desno) Ulica Siniše Glavaševića - (desno) Slavonska avenija - (desno) Ulica grada Gospića - Čavićeva

Autobusna stajališta Kampus fakultet, Kampus-restoran, Borongajska Kampus, Getaldićeva i Getaldićeva-Gospića neće se koristiti. Na izmijenjenom dijelu trase, linija 236 koristit će isključivo stajalište Lozarinska.