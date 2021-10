Apsurd u Zagrebu: Dogradnja škole s nastavom u tri smjene od ožujka čeka izvođača

Ima 1021 đaka, a 25 učionica, plus još dva nekadašnja spremišta od 20 kvadrata koja su sad silom prilika opremljena za nastavu. Sat razrednika neki imaju u predvorju, neki u dvorani, a zbog toga što se nigdje ne može održavati dopunska ili dodatna, učenici u školu nerijetko dolaze u 7 ujutro ili u njoj ostaju sve do 8 navečer. Osnovna škola Ante Kovačića u Španskom usto je i jedina u Zagrebu u kojoj se nastava odvija u tri smjene.

Predviđeno 30 milijuna kn

A još od 2006., kad je posljednji put proširena, čeka i na četiri nove učionice te veću dvoranu. No svake se godine taj projekt prebacuje za onu sljedeću, zbog čega je i sadašnji gradonačelnik Tomislav Tomašević u predizbornoj kampanji stao baš ispred te škole i uzeo je za primjer neulaganja. A nakon što su mu roditelji preko Mostova zastupnika Marka Sladoljeva na posljednjoj Skupštini poručili da će izići na ulicu ako do obećane dogradnje ne dođe, Tomašević je najavio da će do 6. listopada potpisati ugovor s izvođačem koji je pobijedio na natječaju. No, taj je datum došao i prošao.

– Poslao sam stoga službeni upit, a pročelnik Ureda za graditeljstvo Dinko Bilić telefonski mi je odgovorio da su odabrani izvođači odustali od potpisa. Nisu htjeli pristati na ugovoren iznos jer je porasla cijena čelika i drugog građevinskog materijala – kaže Sladoljev.

Je li tako, upitali smo i Grad, no oni su se pozvali na članak Zakona o javnoj nabavi koji kaže da je postupak pregleda i ocjene ponuda tajan dok se ne odabere pobjednik natječaja. Probali smo provjeriti i kod dvije tvrtke koje su bile najpovoljnije, no iz prve su se također pozvali na tajnost postupka, a u drugoj su kazali da nisu čuli ništa novog još od svibnja, kad im je rečeno da se ponude razmatraju. U Gradu su nam rekli da je na 30 milijuna kuna vrijedan natječaj došlo 11 ponuda te da ih još pregledavaju. Iste ponude koje su stigle još u ožujku.

– Na tijek i dinamiku nabave utjecali su moratorij na donošenje odluka o odabiru sukladno Zakonu o postupku primopredaje vlasti te privremene obustave zbog mjera štednje, a ponajviše poremećaj na tržištu u vidu rasta cijena građevinskih radova i materijala, zbog čega ponuditelji općenito odustaju od ponude. To naručiteljima onemogućuje brzo donošenje odluke o odabiru – poručili su iz Grada.

Ravnateljica škole Jadranka Salopek kaže nam pak da je iste razloge čula i prije. – Posljednji službeni odgovor bio je krajem rujna, a tad su rekli da su primili 11 ponuda i da još odlučuju. Ali od studenog 2018., kad sam preuzela školu, svaka dva mjeseca čujem neku drugu priču – ističe.

U planu je i novi objekt

I roditelji su ljutiti, a iako kažu da drastične mjere neće poduzimati prije sastanka s gradonačelnikom, “ključaju” jer je, kažu, voda odavno došla do grla. Situacija je takva, govori i ravnateljica, da im ne trebaju samo dodatne učionice, već barem dvije nove škole. Da je jedna u planu, rekao je i Tomašević, i to na istoj onoj sjednici na kojoj je obećao početak dogradnje postojeće.