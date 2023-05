ANKETA Pitali smo prosvjednike Hoda podržavaju li pobačaj: 'Ni nakon silovanja nije opravdano'

Ovogodišnji Hod za život u Zagrebu održao se pod geslom ''Ne zaustavljaj otkucaje moga srca! Samo mi daj ljubav'', a građani su se okupili u centru grada i od Hrvatskog narodnog kazališta prošetali do parka Ribnjak uz veliku pratnju policije kako bi iskazali svoju podršku zakonskom zabranjivanju pobačaja. Njih je nakratko zaustavio i protuprosvjed aktivistica koje se zalažu za pravo na izbor žena u slučaju pobačaja, no povorka se nakon kratke intervencije policije ubrzo i nastavila.

Prosvjednici su tijekom Hoda za život cijelo vrijeme skandirali i pjevali pjesme Marka Perkovića Thompsona uz brojne transparente u zraku, a mi smo razgovarali s nekolicinom njih koji su nam objasnili svoje stavove.

- Zalažemo se za život, broj sudionika je u redu. Protivnicima nemamo ništa za reći, to je njihovo pravo, oni sami odgovaraju pred Bogom za sebe. Svaki čovjek koji je začet ima pravo na život, Bog mu je to dao i mi nemamo pravo to oduzeti - poručila je Zagrepčanka koja je stigla na Hod u pratnji supruga.

Foto: Dario Topić

Razgovarali smo i sa ženom koja je stigla na prosvjed sa kćeri. - Ja sam svake godine na hodu za život i svake godine dolazim sa istim ciljem. Smatram da je ubojstvo jedan od najtežih zločina, a za mene je pobačaj jednak tome - poručila je majka pa komentirala kako pobačaj ne bi trebao biti dopušten niti u najtežim slučajevima. - Ni nakon silovanja nije opravdano. Samo ako liječnik preporuči, izuzev teških deformacija možda, ali čak niti onda. Vidite koga imam pokraj sebe i to je moje najveće bogatstvo - poručila je prosvjednica.

Umirovljenica je također bila dijelom današnje povorke pa rekla kako joj je današnji Hod bio ''veličanstven'' - Nezaboravan za dušu, hrvatski narod, mladost, djecu... Bog i milosrđe njegovo - poručila je.

Foto: Dario Topić

Jedan Zagrepčanin je kazao kako dosad nijedan skup nije propustio. - Jako je veliki broj ljudi unatoč lošoj prognozi. Čak i to što se Hod proširio po cijeloj Hrvatskoj smanjuje broj sudionika u Zagrebu, ali ja sam pozitivno iznenađen koliko je ljudi i samo je po sebi to poruka koliko je ljudi koji žive ovakve vrijednosti - kazao je, a postavljanje LBGT zastava nazvao ''provokacijom''.

Foto: Dario Topić

- To je čista provokacija gradske administracije koja ne poštuje volju ovih ljudi, ne uvažavaju glas i volju. Postavljanje tih zastava je čista provokacija i nepoštovanje naših prava, mi smo po njima građani drugog reda. Mi smo po njima drugorazredni građani, zaostali smo. Ali ne treba se na to obazirati, istina će uvijek pobijediti - poručio je.