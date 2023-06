'Ako je Festival vatrometa nepoželjan u Zagrebu, ima gradova koji bi ga ugostili'

Stariji je od Adventa, Festivala svjetla, a bogme i od većine gastromanifestacija. Lani je proslavio dva desetljeća, ali 21. rođendan ipak neće dočekati, barem ne ove godine. Otkazivanje Festivala vatrometa podijelilo je Zagrepčane pa tako neki smatraju kako je došlo vrijeme da se tome stane na kraj, što zbog buke, što zbog onečišćenja, a drugi misle da je to ipak bio nepotreban potez.

Kako nam je kazao Franjo Koletić, vlasnik Pirotehnike Mirnovec, koja sudjeluje u organizaciji festivala, odbili su ih i u zagrebačkoj Turističkoj zajednici i u Gradu. Stoga je odlučio da bez njihove podrške neće ići u realizaciju manifestacije, ali ne skriva da je itekako razočaran.

Argumenti za i protiv

– Ta je odluka ishitrena i čini mi se da je, nažalost, prevladao teror manjine nad većinom. Festival ima tradiciju, s oko 40 tisuća posjetitelja, i ne može se onda reći ga Zagrepčani nisu voljeli. Takvi vatrometi zaista nisu svakodnevni, prava su umjetnička djela i uvijek su bili popraćeni glazbenim programom. To je bila fešta za male ljude, posebice one koji su tijekom ljeta ostajali na asfaltu – govori Koletić pa domeće kako su mu se već javili i neki drugi gradovi u Hrvatskoj koji su zainteresirani za to da se festival preseli kod njih. Smatra i da će stav Grada o suzbijanju vatrometa na javnim događanjima samo dodatno potpiriti revolt.

– Činjenica je da nam je promet na završetku prošle godine, kada su jače krenule te zabrane po gradovima, bio bolji nego ikad prije. Vatromet je specifičan doživljaj, spoj adrenalina i znatiželje i zato ga ljudi vole. Za naš se biznis ne bojim, imamo posla preko glave, ali nije korektno prema ljudima – kaže Koletić.

A da bi Zagreb uskoro mogao postati grad bez vatrometa, vjeruju u udruzi Prijatelji životinja. Pohvaljuju odluku Grada pa dodaju kako je festival je problematičan i zato što se održava na Bundeku.

– To je jedna od rijetkih zelenih površina u Zagrebu na kojoj ljudi mogu uživati u svježem zraku i prirodi. Očekujemo i daljnja pooštravanja na državnoj razini što se tiče upotrebe pirotehnike – poručuju. Kažu da ispucavanjem pirotehnike nastaje smeće, a čestice zagađuju zrak, čime se šteti zdravlju ljudi i životinja.

– Zapanjujuć je podatak da vatrometi i druga pirotehnička sredstva samo u novogodišnjoj noći oslobađaju količinu lebdećih čestica PM10, koja je otprilike jednaka onečišćenju koje u dva mjeseca izazove cestovni promet. Buka koju proizvode plaši domaće i kućne životinje, ali i bebe i malu djecu, starije osobe, srčane bolesnike... Eksplozije izazivaju u mačaka i pasa, čiji je sluh daleko istančaniji od ljudskoga, panični strah i stres, zbog čega velik broj kućnih ljubimaca godišnje umre od srčanog udara, a mnogi skončaju pod kotačima automobila u pokušaju bijega od pucanja – ističu u udruzi.

Što je s ostalim događanjima?

A da su za vrijeme festivala dobivali pritužbe od onih koji žive u blizini Bundeka, potvrđuje nam i Tonko Bogovac, predsjednik Vijeća četvrti Novi Zagreb – Istok.

– Najviše su se žalili zbog buke, a tu je i zagađenje zraka. Javljale su nam se uglavnom obitelji s djecom, nešto manje vlasnici pasa. Lijep je vatromet, ali činjenica je da ima svojih mana. Primali smo pritužbe i za ostala događanja na Bundeku, posebice kada je riječ o nekim glazbenim sadržajima – govori Bogovac.

O situaciji s Festivalom vatrometa raspitali smo se i u Gradu, iz kojeg poručuju da se Zagreb na dočeku 2023. pridružio inicijativi više od 20 gradova u Hrvatskoj koji su slavili bez vatrometa.

– S obzirom na trajanje festivala te brojne pritužbe građana koji su više večeri zaredom izloženi buci koju vatromet uzrokuje, Grad ne može podržati ovu manifestaciju – kažu. Pitali smo ih i kakva je budućnost vatrometa na javnim događanjima, ali odgovor zasad nismo dobili.

