200 godina fašničke tradicije, evo što vas sve očekuje u Samoboru na jubilarnom izdanju popularne manifestacije

Predstavljen je ovogodišnji program jubilarnog 200. Samoborskog fašnika: „Srakoslet za 200 let“ koji će se održati od petka, 6. veljače do utorka, 17. veljače u Samoboru. Fašnički spektakl započinje u petak, 6. veljače u 19 sati kada gradonačelnica Grada Samobora Petra Škrobot predaje ključeve grada i proglašava se Slobodna Fašnička Republika, a vlast preuzimaju Sraka, Princ, Sudec i Fiškal s maškarama. Gradonačelnica Petra Škrobot istaknula je kako je ova godina posebna za Samobor jer slave 200 godina tradicije fašnika. Jedna od najstarijih i najprepoznatljivijih fašničkih manifestacija u ovom dijelu Europe, koja iz godine u godinu okuplja stotine tisuća sudionika i posjetitelja, za svoj 200. rođendan priprema mnoštvo iznenađenja, umjetničkih performansa i šarenila koja će potaknuti fašnički duh na samoborskim ulicama i trgovima. Više od 14 koncerata najpoznatijih domaćih i regionalnih glazbenika, predstave, izložbe, likovne i plesne radionice. Tu su već i tradicionalne manifestacije: Srakotrk – orijentacijska utrka za djecu, Fašnik trk – fašnička cestovna utrka te Fašnička putovnica i Srakina nagradna igra – fašnička tombola koja donosi vrijedne nagrade, među kojima je i auto Ford Puma MCA.

Ovogodišnje izdanje Fašnika donosi bogat i raznolik program s više od tisuća maskiranih sudionika iz svih krajeva Hrvatske, brojne povorke dječjih vrtića i osnovnih škola, te gostujuće skupine iz Hrvatske i regije. Očekuje se i rekordan broj posjetitelja, a na fašničkoj pozornici prodefilirat će više od 3.000 maskirane djece. „Ove godine imat ćemo rekordan broj maskiranih grupa, onako kako priliči obilježavanju ove značajne obljetnice. Više od 70 grupa samoborskih vrtića i škola, više od 50 vanjskih grupa koje nas već godinama podržavaju. Posebnost Samoborskog fašnika su i mjesni odbori i gradske četvrti koje se maskiraju i predstavljaju naš grad, a ove godine će ih biti 13, što je rekord“, istaknula je direktorica TZ grada Samobora Iva Pehar.

Dodala je kako će publiku ove godine na dvije lokacije – Trgu fašničkih velikana i u Fašničkom šatoru, između ostaloga, zabavljati Severina, Miach i Grše, Željko Bebek, Neda Ukraden, Mate Bulić, Gazde, Parni Valjak, Dalmatino, Željko Samardžić i mnogi drugi, a Fašnik će završiti s glazbenim spektaklom, koncertom Dubioze kolektiv na Trgu Fašničkih velikana. Povodom jubilarne obljetnice bit će premijerno predstavljen film „200 godina Samoborskog fašnika“, koji donosi pregled bogate povijesti ove najveće pokladne manifestacije Hrvatske. „Izrazito smo ponosni što tradiciju Samoborskog fašnika prenosimo već dva stoljeća. Posebno nas vesele vrtićke, osnovnoškolske i srednjoškolske maske koje su se vrijedno pripremale u suradnji s tetama, učiteljima i profesorima. Poseban trenutak ove velike obljetnice će biti i premijera filma o 200 godina Samoborskog fašnika koji će prikazati kako se Fašnik razvijao kroz povijest“, istaknula je gradonačelnica Škrobot.

Fašnik je popraćen i sportskim događajima. Fašnik trk – fašnička cestovna utrka pod maskama održat će se u petak, 13. veljače, a trkače na cilju očekuju nagrade sponzora za one najbrže, ali i za one s najboljom maskom. Tu je i Turnir padel bedaka, a održat će se i tradicionalni Srakotrk, natjecanje pod maskama u orijentacijskom trčanju, zatim nogometna Fašnička liga prvaka mjesnih odbora i gradskih četvrti i tradicionalno fašničko kolo Samoborske zimske trail lige. Parking za sve posjetitelje Samoborskog fašnika je besplatan, a rad ugostiteljskih objekata petkom i subotom produljen sve do 3 sata ujutro te nedjeljom do 2 sata ujutro. Dođite na 200. Samoborski fašnik, zaplešite, zapjevajte i norite bez zadrške uz najluđi program dosad!

Pokažite svoj fašnički duh, nasmijte se do suza i ne zaboravite staru samoborsku istinu: „Bedaki noriju s’aki dan, a pametni samo na Fašnik!Samoborski fašnik organiziraju Turistička zajednica grada Samobora i Grad Samobor, uz partnere Zagrebačku županiju, Turističku zajednicu Zagrebačke županije i Hrvatsku turističku zajednicu. Samoborski fašnik su podržali i Ford Hrvatska, Erste banka, Rajska rajčica, Samoborček, RC Zone, Eurocom, Arena centar, Decathlon, Croatia osiguranje i Lonia Shop & Joy shopping gallery Samobor, a medijski pokrovitelji su Večernji list i Radio Samobor.