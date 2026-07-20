Konferenciju SDP-a i Možemo ometali Balaševićevim pjesmama, reagirao Hajdaš Dončić

Na završnoj konferenciji kampanje stranaka Možemo! i SDP, održanoj u sklopu akcije "Stopama Plenkovićeve inflacije", došlo je do neobične situacije kada je skupina osoba pokušala omesti obraćanje političara puštajući glazbu s prijenosnih zvučnika.

Kako prenosi N1, osobe koje su se pojavile na konferenciji pojačale su glazbu kako bi nadglasale govornike i otežale održavanje konferencije na kojoj su sudjelovali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koordinatorica Možemo! Sandra Benčić te saborski zastupnici Damir Bakić i Boris Lalovac. Sa zvučnika su, prema navodima N1, puštane pjesme "Odlazi cirkus" Đorđa Balaševića i "Cirkus Colorado" grupe Nervozni poštar. Na situaciju se osvrnuo i Siniša Hajdaš Dončić. - Zanimljivo je što puštaju Balaševića, ne znam kako će im centrala na to reagirati - rekao je predsjednik SDP-a.

Podsjećamo, iz HDZ-a su kampanju SDP-a i Možemo! posljednjih tjedana više puta nazivali "putujućim cirkusom". Premijer Andrej Plenković još je prije nekoliko tjedana izjavio: - Umjesto da se bave aferom Hipodrom, putujući cirkus iz oporbe ide okolo po Hrvatskoj – bez ikakvih rješenja i prijedloga za suzbijanje inflacije - poručio je tada. Sličnu usporedbu nedavno je upotrijebio i ministar turizma Tonči Glavina, koji je također oporbenu kampanju nazvao "putujućim cirkusom".