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Akcija 'Stopama Plenkovićeve inflacije'

Konferenciju SDP-a i Možemo ometali Balaševićevim pjesmama, reagirao Hajdaš Dončić

Zagreb: Baleševićev "Odlazi cirkus" za kraj kampanje Možemo! i SDP
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/18
VL
Autor
Večernji.hr
20.07.2026.
u 10:33

Na situaciju se osvrnuo i Siniša Hajdaš Dončić. - Zanimljivo je što puštaju Balaševića, ne znam kako će im centrala na to reagirati - rekao je predsjednik SDP-a.

Na završnoj konferenciji kampanje stranaka Možemo! i SDP, održanoj u sklopu akcije "Stopama Plenkovićeve inflacije", došlo je do neobične situacije kada je skupina osoba pokušala omesti obraćanje političara puštajući glazbu s prijenosnih zvučnika. 

Kako prenosi N1, osobe koje su se pojavile na konferenciji pojačale su glazbu kako bi nadglasale govornike i otežale održavanje konferencije na kojoj su sudjelovali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koordinatorica Možemo! Sandra Benčić te saborski zastupnici Damir Bakić i Boris Lalovac. Sa zvučnika su, prema navodima N1, puštane pjesme "Odlazi cirkus" Đorđa Balaševića i "Cirkus Colorado" grupe Nervozni poštar. Na situaciju se osvrnuo i Siniša Hajdaš Dončić. - Zanimljivo je što puštaju Balaševića, ne znam kako će im centrala na to reagirati - rekao je predsjednik SDP-a.

Podsjećamo, iz HDZ-a su kampanju SDP-a i Možemo! posljednjih tjedana više puta nazivali "putujućim cirkusom". Premijer Andrej Plenković još je prije nekoliko tjedana izjavio: - Umjesto da se bave aferom Hipodrom, putujući cirkus iz oporbe ide okolo po Hrvatskoj – bez ikakvih rješenja i prijedloga za suzbijanje inflacije - poručio je tada. Sličnu usporedbu nedavno je upotrijebio i ministar turizma Tonči Glavina, koji je također oporbenu kampanju nazvao "putujućim cirkusom".
Ključne riječi
konferencija SDP SDP inicijativa Možemo!

Komentara 2

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VA
VanjaPlank
10:50 20.07.2026.

Stočarka Sandra bude vjerojatno ministrica poljoprivrede ili kulture

CA
Capron
11:03 20.07.2026.

Vanja, njoj ni koze ili ovce nemres povjeriti na cuvanje, nesposobna!

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