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SAŠA ĐUJIĆ

HDZ napada Hajdaša Dončića jer im svaki dan dajemo do znanja da ćemo ih maknuti s vlasti

Autor
Petra Maretić Žonja
19.07.2026.
u 17:54

“Predsjednik Republike vrlo je jasno rekao da se neće kandidirati na parlamentarnim izborima niti će imati svoju listu.”

U tim za pregovore s Možemo oko budućeg saveza koji se planira potpisati sredinom listopada SDP je imenovao političkog tajnika i saborskog zastupnika Sašu Đujića. U intervjuu govori kakav dogovor očekuje, dijele li već i resore, ali i odgovora zašto misli da bi Hajdaš Dončić bio bolji premijer od Plenkovića.

Kada počinju razgovori s Možemo, očekujete li da će teći glatko?

Ključne riječi
parlamentarni izbori koalicija Možemo! SDP

Komentara 2

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BR
Brijest1
18:23 19.07.2026.

Pop Đujić je njega instruirao kako vršiti pregovore u korist znamo koga. Pripomoć će dobiti od Ahmetović, Jovanovića, Ostojića...

Avatar Miklos Grmojasz
Miklos Grmojasz
18:16 19.07.2026.

Tako je, vojvodo.

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