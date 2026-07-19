HDZ napada Hajdaša Dončića jer im svaki dan dajemo do znanja da ćemo ih maknuti s vlasti

U tim za pregovore s Možemo oko budućeg saveza koji se planira potpisati sredinom listopada SDP je imenovao političkog tajnika i saborskog zastupnika Sašu Đujića. U intervjuu govori kakav dogovor očekuje, dijele li već i resore, ali i odgovora zašto misli da bi Hajdaš Dončić bio bolji premijer od Plenkovića.
Kada počinju razgovori s Možemo, očekujete li da će teći glatko?
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