HDZ napada Hajdaša Dončića jer im svaki dan dajemo do znanja da ćemo ih maknuti s vlasti

U tim za pregovore s Možemo oko budućeg saveza koji se planira potpisati sredinom listopada SDP je imenovao političkog tajnika i saborskog zastupnika Sašu Đujića. U intervjuu govori kakav dogovor očekuje, dijele li već i resore, ali i odgovora zašto misli da bi Hajdaš Dončić bio bolji premijer od Plenkovića.



Kada počinju razgovori s Možemo, očekujete li da će teći glatko?