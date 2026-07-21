VIDEO Ukrajinci pokazali novi sustav u akciji

Ukrajinci su upotrijebili FPV dronove lansirane s bespilotnih površinskih plovila Barracuda (USV) za udar na ruske vojne položaje blizu okupiranog naselja Zaliznyi Port. Prema 40. samostalnoj brigadi marinaca, operacija je kombinirala pomorske dronove, zračnu izviđačku djelatnost i FPV udarne dronove za napad na ruske položaje iza prve linije fronte. Tijekom misije Barracuda USV-ovi su došli pod jaku rusku vatru. Naime, brigada je izvijestila da su ruske snage uništile jedno od plovila, prenosi Kyiv Post. Brigada je, također, objavila snimku operacije koja prikazuje udare.

Operacija je uslijedila nekoliko dana nakon što je mornarica prvi put javno predstavila pomorski dron Barracuda 14. srpnja. Mornarica je rekla da kombiniranje nekoliko vrsta bespilotnih sustava značajno poboljšava sposobnost otkrivanja i napada na neprijateljske snage. "Pogledajte kako radi višeslojni udarni sustav Barracude“, rekla je mornarica te objavila snimku sustava.

Ukrajina razvija i nove sposobnosti za svoje pomorske dronove, izvan konvencionalnih udarnih misija. Krajem lipnja, zapovjednik iz Glavne obavještajne uprave Ukrajine (HUR) rekao je za Business Insider da Ukrajina razvija sustave koji omogućuju pomorskim dronovima da presretnu, zadrže i otprate sankcionirana plovila u Crnom moru umjesto da ih unište. Prema njegovim riječima, nadograđeni dronovi mogli bi presretati brodove za koje se sumnja da prevoze ukradenu robu, oružje ili sankcioniranu rusku naftu i otpratiti ih u luku radi zapljene. "Ako odbiju, mogu se poduzeti druge mjere“, rekao je.