SUŠA UGROŽAVA POLJOPRIVREDU

Župan proglasio je prirodnu nepogodu sušu za Grad Varaždin

Autor
Ivica Beti
15.09.2025.
u 14:56

Sukladno navedenome, uputili su županu prijedlog za donošenje odluke o proglašenju prirodne  nepogode.

Župan Varaždinske županije proglasio je prirodnu nepogodu sušu za Grad Varaždin. Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Varaždina provelo je terenske preglede s ciljem utvrđivanja razmjera šteta nastalih na usjevima uslijed suše tijekom ljetnih mjeseci. Na terenu je utvrđeno da su štete utvrđene na području gdje prevladavaju šljunkovita i rastresita tla te na usjevima koji su kasnije zasijani ili su zasijani postrno jer su  u  kritičnoj fazi rasta ostali bez potrebnih količina vode.

Također, na terenu je utvrđeno da su štete veće od 30% čija je posljedica oštećenje i očekivano značajno umanjenje ovogodišnjeg uroda poljoprivrednih kultura. Sukladno navedenome, uputili su županu prijedlog za donošenje odluke o proglašenju prirodne  nepogode. Zakon propisuje da se prirodnom nepogodom smatraju iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini, javnoj infrastrukturi ili okolišu.

Prirodna nepogoda može se proglasiti ako vrijednost ukupne izravne štete iznosi najmanje 20 posto vrijednosti izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu ili ako je prirod umanjen najmanje 30 posto prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području jedinice lokalne samouprave te ako je nepogoda umanjila vrijednost imovine na području jedinice lokalne samouprave najmanje 30 posto. 

