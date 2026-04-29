Potpisano: S BiH do plinovoda Južna interkonekcija, sa SAD-om bez dvostrukih poreza

Premijer Andrej Plenković s predsjedateljicom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto u Dubrovniku potpisao je sporazum o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. – Riječ je o povijesnom projektu koji mijenja ekonomsku i političku stvarnost na prostoru Hrvatske i BiH – rekao je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. Izgradnjom plinovoda BiH dobiva pristup terminalu za ukapljeni plin na Krku. Hrvatska je potpisivanje uvjetovala ekonomskom opravdanosti projekta, minimalnim zakupom transportnog kapaciteta, no Krišto je rekla da to neće usporiti realizaciju.

– To je hrvatska strana dobro istaknula u pregovorima i to sve nas čini ozbiljnima. Tako i mi možemo vjerovati da će taj projekt konkretno zaživjeti i u rokovima koji će se dogovoriti sukladno idućim sporazumima – kazala je Krišto, a prenosi Hina. Kako je istaknuto, sporazumom se uređuju osnove suradnje i zajedničke izgradnje interkonekcije na pravcu Zagvozd – Posušje s pravcima Tomislavgrad – Šuica – Kupres – Bugojno – Novi Travnik/Travnik i Posušje – Grude – Široki Brijeg – Mostar te odvojcima prema Livnu, Gornjem Vakufu-Uskoplju, Donjem Vakufu i Jajcu te Čapljini. Dodatni pravac plinovoda u BiH predviđen je između Kladnja i Tuzle. Na potpisivanju sporazuma bili su i američki ministar energetike Chris Wright i veleposlanica SAD-a u Hrvatskoj Nicole McGraw. U Dubrovniku, gdje se održava dvodnevni skup inicijative Tri mora, kojom Hrvatska ove godine predsjeda, potpisano je desetak važnih sporazuma. Hrvatska i SAD potpisali su sporazume i memorandume za koje je američki ministar energetike Chris Wright rekao da su vrijedni milijarde i da otvaraju novo doba suradnje Washingtona s ovim dijelom Europe.

– Ovaj dio Europe dolazi zdravom razumu, put prema blagostanju je više, a ne manje energije – rekao je Wright, koji je s hrvatskim ministrom gospodarstva Antom Šušnjarom potpisao zajedničku izjavu o potpori projektu i memorandum o razumijevanju o infrastrukturi i energetskoj sigurnosti te zajedničku izjavu o unapređenju suradnje u svrhu civilne upotrebe nuklearne energije. Veleposlanica McGraw istaknula je da je počelo zlatno doba u odnosima između SAD-a i Hrvatske. Uz ostalo, potpisan je i protokol o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Hrvatske i SAD-a, koji su potpisali ministar financija Tomislav Ćorić i veleposlanica McGraw.

– Hrvatska inicijativom Tri mora pridonosi sigurnosti, konkurentnosti i koheziji Europske unije. Energija je danas postala sigurnosno pitanje – kazao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, koji ocjenjuje da je važnost ove inicijative danas veća nego ikada prije. Dodao je da Dubrovnik ta dva dana nije samo europsko nego i globalno središte. – Kada vidite ovdje gotovo 1600 sudionika i više od 700 tvrtki, jasno je da je ovaj forum iznad očekivanja. Ovdje se odlučuje o logistici, infrastrukturi i energetskoj diversifikaciji – rekao je Grlić Radman. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović naglasio je na prvom panelu kako je Vlada uvelike posvećena diversifikaciji energije i energetskih koridora kako bi energija bila priuštiva, ne samo za hrvatske građane nego i za stanovnike susjednih država i ostatka Europe. Allison Hooker, američka državna podtajnica za politička pitanja, poručila je da je SAD jako zainteresiran za summit. – Mi smo civilizacijski saveznici. Riječ je o snažnoj bazi na kojoj možemo graditi dalje i gradit ćemo dalje – rekla je A. Hooker.