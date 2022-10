Zračna luka Zadar lažirala milijuntu putnicu: 'Pa zar smo doček trebali organizirati u nedjelju navečer?'

Zračna luka Zadar dočekala je u utorak milijuntu ovogodišnju putnicu Julie Fisser, 23-godišnjakinju iz Belgije. Ipak, ispostavilo se kako ona uopće nije bila milijunti putnik zadarske Zračne luke.

Julie je, naime, sletjela na liniji Ryanaira FR6464 iz Bruxellesa, dobila prigodne poklone i dvije povratne karte prema odredištu po svom izboru. Nije poznato tko je pravi milijunti putnik, a portal Zadarski.hr ističe kako se dolazak te osobe nije uklapao u posjet premijera Andreja Plenkovića Zadru.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL U Zračnoj luci Zadar dočekana milijunta putnica

Svaki detalj posjeta premijera Plenkovića bio je poznat - išao je od zračne do ribarske luke, razgovarao sa županom Božidarom Longinom, s gradonačelnikom Brankom Dukićem, a na kraju prisustvovao i otvorenju novog i već otvorenog Studentskog doma.

U Zadru se počelo sumnjati u slučajnost da je baš toga dana u Zračnu luku sletio milijunti putnik. Prema podacima službene web stranice Zračne luke Zadar, do kraja rujna u Zemunik je sletjelo 990.046 putnika. Zbog toga se postavilo pitanje je li u tri dana listopada stvarno došlo još skoro 10.000 gostiju.

- Radi se o obilježavanju dolaska milijuntog putnika, što je uvijek svojevrsno PR događanje. Je li to baš bio milijunti putnik? Ne, nije, ali mi smo to organizirali ovako i tu je sve u redu. Meni je, iskreno, jako drago što se sve to poklopilo s premijerovim dolaskom i ne vidim u tome neku veliku priču. Pa zar smo doček milijuntog putnika trebali organizirati u nedjelju navečer, kad je stvarno dosegnuta ta brojka - pita Josip Klišmanić, direktor Zračne luke Zadar.

