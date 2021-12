Milanović se osvrnuo na reakciju Plenkovića: 'Kao da se najeo fermentiranih marelica, nisam shvatio što je htio poručiti'

Uoči 29. obljetnice osnutka 7. gardijske brigade "Puma“ i dana 2. oklopno mehanizirane bojne "Pume“, predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović posjetio je Vojarnu 7. gardijske brigade "Pume“.

Zoran Milanović se obratio medijima po završetku službenog programa.

Na poziv premijera Andreja Plenkovića da pošalje promatrače na Trg sv. Marka prilikom prebrojavanja referendumskih glasova koje je prikupio Most rekao je da to neće učiniti te da je samo upozorio da tko krade, taj i laže, a za sebe kaže da je tvrdi kohabitator.



- Ne vjeruješ onima koji varaju, kazao je.



Komentirao je presudu Nadanu Vidoševiću, rekavši da je to dugo trajalo: - To je opet HDZ-ovac.

Osvrnuo se i na uvođenje eura te istaknuo da je neodgovorno govoriti samo o benefitima uvođenja.

- Otvoreno sam govorio da će euro hrvatskoj strukturi gospodarstva pogodovati, Srbiji ne bi. Srbija je zatvoreno gospodarstvo, zato su imali pad od jedan posto, a mi od osam posto. Ja nisam božansko biće da donosim samo vesele vijesti.

Ustvrdio je da nije antivakser, ali je antimakser. Kao primjer naveo je to što "mjere ne trebaju u birtiji, ali kada ulaziš u poreznu upravu onda treba COVID potvrda".

Komentirao je odluku Ustavnog suda o COVID potvrdama u zdravstvu.

- Ustavni sud je podržao. Djed Mraz postoji. Naravno da je podržao. To se rješava preko telefona - kazao je i dodao: - Upozoravam da ih ne ukradu referendum.

Predsjednik se osvrnuo i na reakciju premijera Plenkovića na njegov neodlazak u BiH.

- Kao da se najeo marelica fermentiranih. Ja nisam shvatio što je htio poručiti. On kaže da nema podatke o sigurnosnoj ugrozi....pa daj si odi tamo. Ja izmišljam, ali zato je služba BiH u pravu? Mene to osobno ne vrijeđa. On nije dobio podatke o tome? Mogu mu im ja poslati - ponudio je Milanović.

Osvrnuo se i na prošlogodišnji napad na Banske dvore.

- Hrvatski zec je bio doma, a moja supruga je tamo trebala proći minutu ranije u autu kao štićena osoba. Prorešetao bi je kao švicarski sir. Onda je sluđeno otišao u Bruxellesu. Nakon sveg toga mahnitanja, izvješća SOA to ne govori. SOA je profesionalna organizacija. Nastala je tako u moje doba. Njima se ne može manipulirati - naveo je.

Milanović se potom uhvatio krizitiranje hrvatske veleposlanice u Bruxellesu.

- Ja konstatiram da šefica hrvatske diplomacije u Bruxellesu ne radi za Hrvatsku. Ona je Plenkovićeva stara prijateljica. Prije par godina ona dolazi na čelo hrvatske misije. Na čelu misije treba biti vojnik da nema podvojenu vjernost - objasnio je.

- Inače, nju plaća Europska komisija, ne Hrvatska. Hrvatska je ne treba i ne može je platiti. Hrvatski veleposlanik u Bruxellesu treba biti bullfighter - smatra Milanović.

Tko kaže da ću se ikad više kandidirati? - upitao je novinare.

