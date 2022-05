Zoran Mamić od šefice DORH-a traži da pokrene postupak za rušenje presude

Braća Zdravko i Zoran Mamić, iz sigurnosti BiH, već se godinama uspješno rugaju hrvatskoj pravnoj državi, a sada su obojica povukla pravne poteze čiji je cilj srušiti osuđujuću presudu koju je u aferi Dinamo u lipnju 2018. donio Županijski sud u Osijeku. Tu je presudu u međuvremenu potvrdio i Vrhovni sud, a zbog nje su braća Mamić izbjegla u rezervnu državu.

Zdravko Mamić će presudu pokušati srušiti na Europskom sudu za ljudska prva (ESLJP), no njegov brat Zoran odlučio se za drukčiju taktiku. Usudili bismo se reći čak pomalo preoptimističnu taktiku.

Izvanredni pravni lijek

Jer, Zoran Mamić se preko svojih odvjetnika Šime Mataka, Rajka Čogurića i Jovane Puhalo obratio Zlati Hrvoj Šipek, glavnoj državnoj odvjetnici, od koje traži da podnese Zahtjev za zaštitu zakonitosti (ZZZ), jer smatra da odluke koje su sudovi donijeli protiv njega nisu bile u skladu sa zakonom, Ustavom i međunarodnim pravom. Riječ je o izvanrednom pravnom lijeku čije je podnošenje isključivo u ovlasti glavne državne odvjetnice, a nakon što se ZZZ podnese o njemu odlučuje Vrhovni sud. Kvaka 22 je da nitko osim glavne državne odvjetnice ne može podnijeti ZZZ Vrhovnom sudu, pa čak ni osuđenik. Jedino što osuđenik može je obratiti se glavnoj državnoj odvjetnici, što je Zoran Mamić sada i učinio.

Iako je pomalo iluzorno očekivati da će Hrvoj Šipek tražiti preispitivanje osuđujuće presude koja je potvrdila navode iz optužnice koju je potpisao USKOK, Mamićevi odvjetnici tvrde da glavna državna odvjetnica to po zakonu mora učiniti. Tvrde da bi sve drugo bilo kršenje zakona, a što će se na kraju dogoditi, tek će se vidjeti. Inače, prema dostupnim podacima, takvih zahtjeva u pravilu bude između 30 i 40 godišnje, a Vrhovni sud ih najčešće prihvaća.

Što se pak Mamića tiče, njegova obrana smatra da mu je povrijeđeno pravo na pravičan postupak i to u dijelu u kojem se svakome jamči da će imati suđenje pred zakonom ustanovljenim neovisnim i nepristranim sudom. Mamićevoj obrani sporno je ponašanje suca Darka Krušlina, predsjednika vijeća u tom postupku.

Sudac Krušlin je u međuvremenu osumnjičen da je od Zdravka Mamića primio sat, što Krušlin i ne spori. Taj sat dio je optužbi Zdravka Mamića protiv trojice sudaca osječkog suda za koje on tvrdi da im je dao oko 400.000 eura mita kako bi donijeli oslobađajuću presudu u postupku koji se vodio zbog izvlačenja više od 100 milijuna kuna iz Dinama. Kao što je poznato, nepravomoćna presuda Županijskog suda u Osijeku bila je osuđujuća, a poslije ju je potvrdio i Vrhovni sud. Spomenuti suci su se u međuvremenu našli pod istragom USKOK-a, a obrana Zorana Mamića sada zbog svega toga dovodi u pitanje nepristranost suca Krušlina.

Video: Raspjevani Mamić: Navijači Hajduka su najbolji na svijetu, ali nećete bit' prvi dok sam ja živ!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Obrana Zorana Mamića svoje tvrdnje pojačava argumentima iz odluke Ustavnog suda u slučaju Damira Vrbanovića. On je također bio osuđen, no pet puta tražio je odgodu odlaska na izdržavanje kazne. Dok se to rješavalo, Ustavni sud je pozitivno riješio njegovu tužbu te je u odnosu na njega u aferi Dinamo ukinuo pravomoćnu osuđujuću presudu. U obrazloženju te odluke, kao jedan od razloga za ukidanje presude, navedeno je i to što je nepristranost suca Krušlina ozbiljno dovedena u pitanje.

Ustavni sud je naveo da su Vrbanoviću povrijeđena prava u onom djelu u kojem se svakome jamči pravo na suđenje pred zakonom ustanovljenim neovisnim i nepristranim sudom. Doduše, Ustavni sud nije problematizirao moguću krivnju suca Krušlina, jer nije ulazio u meritum stvari, no naveli su da njegovo druženje sa Zdravkom Mamićem može probuditi sumnju u sučevu nepristranost.

Pernar jedini u zatvoru

S druge strane, ustavna tužba Zorana Mamića, kao i njegova brata Zdravka, odbačena je iz formalnih razloga. Njegova obrana pretpostavlja da bi Ustavni sud, da je ušao u meritum stvari, i u njegovu slučaju odlučio kao i u slučaju Vrbanovića.

Zdravko Mamić osuđen je na šest i pol godina zatvora, a Zoran Mamić na četiri godine i osam mjeseci zatvora. Vrbanović je bio osuđen na tri godine zatvora, no on sada čeka početak ponovljenog suđenja, a još nije odlučeno hoće li mu se ponovo suditi u Osijeku ili negdje drugdje. Osim njih trojice osuđen je i poreznik Milan Pernar i to na tri godine i dva mjeseca zatvora, a on je ujedno jedini koji je na odsluženju kazne.

Braća Mamić imaju i drugih pravosudnih problema, a jedan od njih je i što su osumnjičenici u slučaju u kojem je Zdravko Mamić optužio osječke suce za primanje mita. U tom slučaju optužnica bi, prema neslužbenim najavama, mogla biti podignuta uskoro.