Zolja je otišla u SAD, ali sudac je rekao: Ne

– Ta žena je zapovijedala, nju su svi slušali. Poslije napada na selo rekla je da preživjele odvedu u jednu kuću, poliju benzinom i zapale. Nisam joj tada znao pravo ime, svi smo je poznavali pod nadimkom Zolja. Bila je nižeg rasta, crne kose, malo jača, uvijek pod punom ratnom spremom. Nije tada mogla imati više od 25 godina.

Ključna uloga u pokolju

Ona je sama iz automatske puške ustrijelila jednu skupinu zarobljenika – riječi su kojima je jedan od svjedoka pokolja nad Hrvatima koji se u travnju 1993. godine zbio u bošnjačkom selu Trusina nedaleko od Konjica opisivao ulogu koju je Rasema “Zolja” Handanović odigrala u krvoproliću u kojem je stradalo šest hrvatskih bojovnika i šesnaest civila. Danas 46-godišnja Rasema Handanović po vlastitom je priznanju pucala u tijela tri hrvatska civila i tri vojnika HVO-a, zbog čega je 2012. godine osuđena na 5,5 godina zatvora, čime je postala prva žena u BiH koja je osuđena zbog ratnog zločina. Ono što je u cijeloj priči fascinantno jest da je Handanović od trenutka kad je počinila zločin pa sljedećih desetljeće i pol, odnosno sve do 2011. godine uspješno prikrivala svoju umiješanost u taj događaj te je lagodno živjela u saveznoj državi Oregon u SAD-u. Uspjela je dobiti i državljanstvo te postati naturalizirana građanka te zemlje, a to joj je pošlo za rukom jer je promijenila identitet u Sammy Rasema Yetisen te je očito bila vrlo spretna u laganju.

Unatoč tome što ju je SAD izručio Bosni i Hercegovini 2011. godine, ona se nakon odsluženja zatvorske kazne vratila živjeti u Oregon, gdje je mislila provesti ostatak života, ali planove joj je 1. ožujka ove godine pokvario sudac Marco Hernandez koji ju je na zahtjev američkog saveznog tužiteljstva lišio državljanstva. Rasema Handanović u žalbi je istaknula i kako je u SAD-u uspostavila život, da ima supruga i sina koji je američki državljanin, ali sudac nije imao milosti te je istaknuo kako “Sjedinjene Američke Države pružaju zaštitu mnogima, ali ne i ratnim zločincima”. Osim nje, SAD je oduzeo državljanstvo i njezinom suborcu Edinu Džeki koji je kao izbjeglica došao živjeti u tu zemlju u isto vrijeme kad i Rasema Handanović. On je osuđen na kaznu od 13 godina i trenutačno se nalazi u sarajevskom zatvoru na izdržavanju kazne. Zanimljivo je kako je, unatoč tome što su se neko vrijeme dok su živjeli u SAD-u njih dvoje međusobno “pokrivali”, Rasema Handanović na suđenju odlučila priznati svoju krivnju, ali i veliki dio odgovornosti prebaciti upravo na Džeku.

“Izvršavala sam naredbe”

– Žao mi je obitelji i stradalih. Sada kada poznajem zakone, smatram se krivom. Tada nisam poznavala zakone, izvršavala sam naredbe, i meni su prijetili da će me silovati i ubiti ako to ne učinim, da ću dobiti metak u leđa. Bio je rat, bilo me je strah, nisam razumjela što se događa oko mene – govorila je ta bivša pripadnica Specijalnog odreda za posebne namjene “Zulfikar” koji je djelovao pri Štabu Vrhovne komande Armije BiH. Kad ju je sudac pitao zbog čega je lagala kad se prijavljivala za američko državljanstvo, Rasema Handanović nije znala odgovoriti.