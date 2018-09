Uhićeni su prije šest godina, a suđenje im još nije počelo

Kako funkcionira hrvatsko pravosuđe u kojem pojmovi prava i pravde lagano postaju lakrdija, možda se najbolje može vidjeti na primjeru Mislava Merkaša, bivšeg šefa Odjela za borbu protiv prostitucije PU zagrebačke, optuženog da je svodnicima za novac i usluge odavao podatke o racijama, za što je, tvrdi USKOK, primio najmanje 162.000 eura. Jer iako je ta priča započela krajem 2012. uhićenjem Merkaša i još 11 osoba, suđenje im još nije počelo.

Mislilo se da bi se to konačno moglo dogoditi u petak, no rasprava na zagrebačkom Županijskom sudu je odgođena jer se nije pojavila optužena Ramajana Brnjas. Sudski poziv pokušali su joj dostaviti tri puta, no bezuspješno. Kada je sutkinja Koraljka Bumči upitala njezina odvjetnika gdje je optužena, ovaj je odgovorio: –Gospođo sudac, ne znam. Ne javlja mi se na mobitel. Rasprava je tako odgođena do 22. listopada, s nadom da će se optužena pojaviti na sudu, prije no što sud posegne za krajnjom mjerom, odnosno naredi da je dovede policija.

Od 12 inicijalno uhićenih i poslije optuženih, na optuženičkoj klupi je, osim Merkaša, ostalo njih četvero jer su ostali u međuvremenu priznali krivnju te su osuđeni na temelju nagodbi s USKOK-om. Osim Merkaša, optužena je i njegova supruga koja je također radila u policiji. Inače, ovaj spis savršen je primjer kako se na legalan način može opstruirati sudski postupak pa je Merkaš do sada tražio izuzeće sudaca, tužitelja, pisao je bezbrojne žalbe, a tužio je i državu zbog neosnovana držanja u pritvoru.

Uz to je kazneno prijavio i bivšu tužiteljicu koja je radila na spisu, pa je spis i zbog toga zapeo jer je tadašnji raspravni sudac smatrao da suđenje ne može početi dok se ta kaznena prijava ne riješi. Zadnje ročište bilo je u ožujku kada je Merkaš tražio izuzeće sutkinje, a njegov suoptuženik Tomislav Brnjas izuzeće tužitelja. Oba su zahtjeva bila odbijena, a u međuvremenu je spis u rad dobila druga sutkinja. No ako je suditi po najnovijoj odgodi početka suđenja, očito ni ona neće imati sreće s Merkašem i njegovim suoptuženicima.