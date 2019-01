Na brodskom Općinskom sudu danas (srijeda) je saslušanjem svjedoka nastavljeno suđenje požeško-slavonskom županu Alojzu Tomaševiću, kojeg se tereti za obiteljsko nasilje nad suprugom. Obrana je i ovom prilikom radi zaštite interesa svjedoka zatražila isključivanje javnosti, a sud je taj zahtjev prihvatio.

Podsjetimo, Općinski sud u Požegi u siječnju prošle godine potvrdio je optužnicu protiv Tomaševića, iako je njegova supruga Mara iznenada povukla sve optužbe bez navođenja razloga. No, postupak se nastavlja po službenoj dužnosti obzirom da je riječ o kaznenom djelu za koje je inače predviđena petogodišnja zatvorska kazna. Tomaševiću je u optužnici stavljeno na teret da je od listopada 2015. godine do 2. listopada 2017. u obiteljskoj kući u nakani da omalovaži svoju suprugu govorio pogrdne riječi prijeteći joj, hvatajući je za vrat i pljuskao je, čime je kod oštećenice izazvao osjećaj straha i ugroženosti te povredu dostojanstva. Tereti ga se i da ju je 2. listopada 2017., u nakani da je tjelesno ozlijedi, udarao rukama po glavi, hvatajući je za vrat i nadlaktice te rukama i nogom snažno odgurnuo, pri čemu je oštećenica zadobila tjelesnu ozljedu. Na prvom ročištu u listopadu prošle godine Mara Tomašević u emotivnom je iskazu potvrdila kako se nasilje nad njom intenziviralo u posljednje tri godine.

- Suprug me je tukao i šamarao, prijetio da će me ubiti i zaklati. Čak je i nož na mene potezao nekoliko puta. Do svega ovoga ne bi došlo da nije bilo suprugovog preljuba. Kada sam ga jednom vidjela kako razgovara na telefon, pitala sam ga jel te to zove kuja. On me je tada pet-šest puta ošamario, uhvatio me za vrat, psovao me i prijetio mi. Vukao me, skoro me ubio. Čak me je htio pregaziti autom - rekla je oštećena Mara Tomašević. Prema njezinim riječima, članovi obitelji nisu vidjeli njihove svađe u zadnje tri godine, ali bilo je toga i prije. Kad bi ga pitala gdje je bio, on bi joj, kaže, odgovorio što te briga i poslao je "znate već gdje". Na kraju ju je, rekla je, pokušao nagovoriti da odustane od svega i da se pomire, a ona ga je pitala je li to samo za vrijeme dok traje sud. Župan, koji je u sudnici sjedio pored nje, na to je reagirao riječima kako je on tom prilikom došao samo nahraniti konje. Inače, župan se na samom početku suđenja izjasnio da nije kriv te poručio kako će svoju obranu iznijeti na kraju dokaznog postupka

