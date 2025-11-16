Zohran Mamdani, prvi gradonačelnik svijeta

Gradonačelnik New Yorka, grada u kojem bih se volio roditi, blizak mi je i zanimljiv zbog opreke koju i sam osjećam, u svom životu i na svojoj koži, opreke između kompleksnog i nedorecivog identiteta i načina na koji taj njegov identitet pojednostavljuju ignoranti iz tobože patriotskog krda. Ti ignoranti, naime, Zohrana Mamdanija identificiraju kao šiitskog muslimana i komunista. Obje oznake se, naravno, koriste kao krajnji oblik diskvalifikacije, ili kao nimalo suptilna prijetnja smrću, stvarnom ili simboličnom.



Puno njegovo ime je, međutim, Zohran Kwame Mamdani. Njegov otac Mahmood rodom je iz Bombaja (danas Mumbaija), godinu stariji od svog slavnijeg sugrađanina Salmana Rushdieja, rođen u braku muslimana iz Gudžarata, kojima je urdu materinji jezik, i masovno su se raseljavali nakon kraja britanske vladavine Indijom. Roditelji Zohranova oca pokrenuli su se prema južnoj Africi, gdje živi prilično brojna i utjecajna indijska dijaspora. Mahmood se specijalizirao za afričke studije, bavio se kolonijalnim i postkolonijalnim politikama, i oženio jedanaest godina mlađu Miru Nair. Oni koji već ne znaju tko je Mira Nair, teško da će to ikada i saznati, jer ne gledaju dobre filmove, ali samo ćemo reći da je ona iz dobre hinduske familije, koja se u projekcijama ignoranata nikako ne bi smjela oroditi s muslimanima iz Gudžarata, nego bi trebala s njima ratovati.