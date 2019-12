Znate li tko je bio Sveti Nikola i zašto donosi darove?

Jeste li ostavili čizmicu uz prozor preko noći? Djeca su se jutros radovala čokoladama i drugim darovima, a zasluge za to nosi i Sveti Nikola. No, znate li tko je bio Sveti Nikola, čemu je posvetio svoj život i zašto ga se sjećamo na današnji dan?

Sveti Nikola rođen je u gradu Patari u Maloj Aziji, u pokrajini Liciji u 3. stoljeću. Imao je bogate roditelje koji dulje vrijeme nisu mogli imati djece, pa su od Boga izmolili malog Nikolu koji ime dobiva po stricu biskupu u Miri.

Nažalost, njegovi roditelji ubrzo umiru i Nikola ostaje sam. U svom životu uvijek se borio protiv nepravde i za ljubav prema bližnjemu u kojem je prepoznavao Boga. Iscrpljen pokorom i poslovima umire 6. prosinca 327. godine te je pokopan u Miri, gdje se i danas nalazi sarkofag u koji je nekoć bilo položeno njegovo tijelo.

Prema narodnom vjerovanju, činio je i čudesa. Poput Isusa smiruje uzburkano more i zato je zaštitnik mornara. Svojim blagoslovom ozdravlja dijete kojem je zapela riblja kost u grlu te ga nazivamo i zaštitnikom djece.

Zbog turskih osvajanja tijelo mu je preneseno u talijanski grad Bari, gdje se i danas nalaze njegove relikvije. Danas je poznat kao zaštitnik djece, pomoraca, djevojaka, siromaha, studenata, farmaceuta, pekara, ribara, zatvorenika, trgovaca, putnika, otoka Sicilije, pariškog sveučilišta i mnogih gradova širom svijeta. Spomendan mu je 6. prosinca. Toga dana, njemu u spomen, roditelji darivaju djecu.

Ta tradicija vuče korijene iz sljedeće legende. U blizini roditeljske kuće sv. Nikole, živio je čovjek, nekad bogat, ali izgubio je carsku službu i sav imetak. Imao je tri kćeri koje bi se mogle udati, ali im nije mogao dati miraz. I nesretni otac odlučio je trgovati ljepotom i mladošću svojih kćeri da tako zaradi. One su se pomolile Bogu da ih izbavi od toga zla i spasi njihovu čast i poštenje.

Sv. Nikola nekako je doznao za tu odluku nesavjesnog oca pa uzme vrećicu, napuni je zlatnicima, umota u platno i, prišuljavši se noću potajno do kuće, ubaci zamotane zlatnike kroz prozor. Otac onih djevojaka začudio se kad je ujutro našao tako velik novac. Vidjevši kako je svota dovoljna, čak i prevelika da časno uda jednu kćer, opremio ju je i dao joj miraz. To se dogodilo i drugi put; nađe jednog jutra i drugu vrećicu sa zlatnicima. Spremi on i srednju kćer, no priča ima dva kraja.

Prvi kraj priče: Kad je i to bilo gotovo, sve mu je nešto govorilo da će onaj dobrotvor i treći put doći pa ga je u zasjedi čekao nekoliko noći. I doista, baš kad sv. Nikola ubaci svoj dar i za najmlađu kćer, skoči otac, stigne neznanca i prepozna u njemu Nikolu. Unatoč zaklinjanju neka šuti, sretni otac razglasio je po cijelom mjestu radosnu vijest.

Drugi kraj priče ide ovako: Nikola je vidio da ga otac djevojaka čeka, pa se domislio, popeo na krov i zlatnike ubacio kroz dimnjak. Kako su se na otvorenom ognjištu sušile čarape, zlatnici su pali u njih i otuda dolazi stavljanje darova u čarape ili čizmice. I Djed Mraz darove spušta kroz dimnjak, piše Wikipedia.

Djeca koja su cijelu godinu bila dobra dobit će darove, dok će k onima koji su bili neposlušni doći Krampus koji prati Svetog Nikolu i ostaviti im šibe.

