Znate li kako je nastao vibrator? Godinama su liječnici i znanstvenici pokušali riješiti tajnu, a onda iznenadili otkrićem

Više je teorija o nastanku vibratora, a jedna od najraširenijih njegovo začetke stavlja u 19. stoljeće. Tada su, navodno, liječnici prvi put koristili vibratore za liječenje žena od "histerije", sada već nepostojećeg medicinskog izraza koji je pokrivao sve, od glavobolja do živčanih slomova. Ipak, sve je više dokaza da ova priča nije ništa više od fikcije.

Ideja da su liječnici koristili vibratore za liječenje žena objavljena je i u knjizi "Tehnologija orgazma" autorice Rachel Maines 1999. godine. Unatoč velikoj popularnosti i priznanju knjige, teorija ima neke prilično nestabilne temelje, prema nedavnom radu objavljenom u Journal of Positive Sexuality, navodi BBC.

- Iz onoga što sam znala o povijesti seksualnosti, zvučalo je malo vjerojatno da bi liječnici to radili. Kada sam provjerila izvore, shvatila sam da nešto nije u redu - rekla je Hallie Lieberman, jedna od autorica rada.

Kako navodi, mehanički uređaji reklamirani su kao masažeri za leđa ili vrat, a žene su ih koristile u intimnim odnosima još 1900-ih i 1910-ih. Ipak, nema dokaza da je to bio slučaj prije 1900. godine, kada su se vibratori prodavali liječnicima, a ne izravno potrošačima. Također, ističe se kako svakako nije bio slučaj da su liječnici koristili te uređaje kako bi liječili žene od njihove histerije.

Mit o podrijetlu

Od 1800-ih, električni vibratori su se intenzivno reklamirali u časopisima, medicinskoj literaturi i novinama. U jednom oglasu iz 1904. godine, žena sjedi s glavom malo nagnutom u stranu. Iza nje stoji liječnik u dugoj bijeloj kuti i dodiruje joj vrat. U jednoj od njegovih ruku je metalna naprava s debelim crnim kabelom, električni vibrator, osmišljen kako bi smanjio napor pri masiranju pacijenata. Na slici nema naznaka da se uređaj koristi bilo gdje osim na vratu pacijenta.

"Ovom metodom izbjegava se 50 posto umora masera. Postižu se beskrajno bolji rezultati u liječenju", stoji na reklami.

U drugom oglasu, liječenje ne provodi liječnik, već sama pacijentica. Oblikovan poput sušila za kosu, vibrator Sanofix iz otprilike 1913. godine dolazio je u maloj drvenoj kutiji, zajedno s nekoliko različitih dodataka. U nizu fotografija, žena ozbiljnog lica u bijeloj haljini s volanima drži vibrator na čelu, čeljusti, grlu i prsima.

Kad je Maines naišla na te oglase, zaintrigirali su je. Sljedećih je 19 godina istraživala i pokušavala pronaći više o povijesti vibratora.

- Nije bilo puno materijala, zato mi je trebalo 19 godina - navela je. Maines je napisala da su liječnici koristili masturbaciju za liječenje histerije kod žena još od Rimljana.

Ženska seksualnost možda nije dobivala toliko pozornosti kao muška kroz povijest, ali ideja da bi liječnici iz viktorijanskog doba to učinili zbog potpunog nedostatka znanja Lieberman se činila pomalo nategnutom.

- Ona to predstavlja kao da nitko nije svjestan da je to orgazam. Ali u to vrijeme postojala je svijest o klitorisu i ženskoj seksualnosti - navodi Lieberman. Postoje dokazi da su u 19. i ranom 20. stoljeću, primjerice, liječnici u SAD-u i Velikoj Britaniji teoretizirali o tome koje su vrste seksualnog ponašanja kod žena zdrave, a koje nisu, te je postojala opća svijest o ženskom orgazmu.

Kako navodi, problem je i što Maines u knjizi citira pet izvora kako bi poduprla svoju tvrdnju da su liječnici obično koristili vibratore "posebno u ginekološkoj masaži", no sami izvori ne podupiru tu tvrdnju. Maines kaže da pozdravlja kritike Hallie Lieberman, iako one nisu promijenile njezin povijesni pogled.

- Nema dokaza da se masiranje žena do orgazma ikada dogodilo u liječničkoj ordinaciji. Moguće je da su postojali neki lažni liječnici koji su zapravo napadali pacijentice, ali nema dokaza da je korištenje vibratora za masturbaciju ikada bilo medicinski opravdano liječenje - navodi Lieberman.

Njezin rad nije prvi koji dovodi u pitanje teoriju Rachel Maines. Znanstvenici, uključujući Helen King, klasičnu povjesničarku na Otvorenom sveučilištu u Londonu, osporili su njezine tvrdnje da se ova praksa proteže sve do starogrčkog i rimskog svijeta.

Drevne medicinske tekstove koji su opisivali liječnike koji masiraju donji dio leđa, koljena ili glavu, Maines je pogrešno protumačila kao prilično drugačiju vrstu masaže, prema King. Ona, naime, navodi kako je Maines probirala svoje fraze i izvore te zaobilazila suprotne dokaze.

Povezanost sa seksom

Kada su liječnici početkom 20. stoljeća počeli shvaćati da vibratori zapravo nisu lijek za sve za što se smatralo da jesu, proizvođači ovih uređaja su se suočili s problemom. Naime, postojala je cijela industrija posvećena izradi ovih uređaja. Jedna tvrtka napravila je hrabar potez 1903. godine, objavivši reklamu za seksualni aparat za muškarce i žene. To je bio najraniji izvor vibratora povezanog sa seksom koji je Lieberman otkrila u svom istraživanju.

Otvoreno prodavanje vibratora kao seksualnog uređaja bilo je rijetko, ne samo zbog toga što se smatralo opscenim, nego i jer su zakoni sprječavali tvrtke da reklamiraju uređaje za seksualni užitak. Pomak prema prodaji vibratora izravno potrošačima ojačan je 1915. godine kada je Američka liječnička udruga dala javnu izjavu u kojoj je vibratore za medicinsku uporabu označila kao "zabludu i zamku". Umjesto da industrija propadne, proizvođači su jednostavno prebacili svoj fokus s liječnika na potrošače.

- Vidjeli biste oglase u New York Timesu, Chicago Tribuneu i diljem Ujedinjenog Kraljevstva. Vidjeli su se kao kućni aparat za ležerne žene, prikazujući ih kako se tijekom dana masiraju - kaže Lieberman. Kako je vrijeme prolazilo, ti su oglasi postajali više ili manje suptilno seksualizirani. Zbog stidljivosti oko reklamiranja vibratora izričito kao seksualnih igračaka, teško je odrediti kada su se prvi put naširoko koristili kao takvi.

- Vrsta vibratora o kojoj danas razmišljamo počela se pojavljivati ​​1950-ih, a postala je češća i otvoreno se prodavala 1960-ih, ali i dalje je to bilo kontroverzno - dodaje Lieberman. Iako je trebalo proći mnogo vremena da se stiša polemika, u Alabami, primjerice, zakoni o opscenosti još uvijek zabranjuju oglašavanje i prodaju vibratora.

Unatoč tome što je priča snažno osporavana, Maines ostaje pri svojoj teoriji. - Vjerujem da je moja hipoteza točna - istaknula je.

Lieberman priznaje da dokazi koje je otkrila čine nešto manje zanimljivu priču od izvorne hipoteze o nebrojenim generacijama liječnika koji su koristili masturbaciju kako bi umirili histerične žene. Također, primjećuje da se, kada ljudi žele da priča bude istinita, čak i akademici rijetko trude provjeriti činjenice.

