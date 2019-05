Pobijedila na turniru u skvošu i za nagradu dobila - vibrator

Organizator jednog skvoš turnira u Španjolskoj najbolje igračice iznenadio nagradama. Naime, finalistice su osim trofeja dobile i paket u kojem se nalazio vibrator, masažer za noge te vosak za depilaciju.

Pobjednica Elizabeth Sado Garriga nije skrivala iznenađenje kao i Olaya Fernandez Lence, koja je za drugo mjesto također dobila isti paket. Kada su otvorile nagradni paket ostale su u šoku te su se žalile nacionalnom skvoš savezu.

Optužile su organizatora Skvoš klub Oviedo za seksizam. Klub je nakon toga objavio priopćenje u kojem žali što su natjecateljice razočarane nagradama.

I dalje ističu kako nisu željeli nikoga uvrijediti, te kako nagrade nisu seksističke. Skvoš klub Oviedo zbog skandala je odlučio kako ove godine više neće organizirati turnire.

Female squash player awarded vibrator: Women players say the prizes in the Asturias competition highlight problems of sexism in sport. https://t.co/MCKVQEGJXY pic.twitter.com/UZcqD5BQBs