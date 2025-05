Kocka je bačena: Pred Trumpom dvostruki izazov koji će raskrinkati mit koji je američki vođa stvorio o sebi

Američki predsjednik Donald Trump ovaj tjedan suočava se s dva izazova - jednim kod kuće i drugim u inozemstvu - koji će testirati njegov samostvoreni mit o majstoru pregovaranja i njegovu sposobnost postizanja stvarnih i trajnih promjena. Trump vrši pritisak na krhku republikansku većinu u Predstavničkom domu da prevlada unutarnje podjele kako bi izglasala zakon koji sadrži njegove glavne domaće prioritete. A njegov dosad neuspjeli pokušaj da donese mir u Ukrajini doći će do nove prekretnice tijekom telefonskog razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji je odbio Trumpovu inicijativu unatoč popustljivom tretmanu administracije. Trumpov zakon o potrošnji njegova je najbolja prilika za transformaciju zemlje - barem korištenjem konvencionalnih i ustavnih sredstava - jer će promjena zakona biti trajnija od njegove lavine izvršnih naredbi. Namjerava smanjiti poreze, financirati svoje planove masovne deportacije i dodati desetke milijardi dolara troškovima obrane. No, strma smanjenja Medicaida i pomoći u hrani koje zahtijevaju fiskalni konzervativci otuđuju umjerenije republikance o čijim mjestima ovisi većina GOP-a. Borba stoga presijeca same linije razdora Trumpove koalicije i mogla bi zahtijevati snažniju predsjedničku intervenciju kasnije ovog tjedna, piše CNN u analizi.

Također je ključno vrijeme za mirovni plan u Ukrajini koji je obećavao sve, ali dosad nije isporučio gotovo ništa. Čak je i Trump razmišljao o tome vuče li ga Putin za nos u mirovnom naporu koji se dosad uglavnom sastojao od pritiska nove američke administracije na žrtvu rata - Ukrajinu - i koreografiranja procesa kako bi se nagradio agresor. Nakon što je Putin odbio predloženi summit u Turskoj prošlog tjedna, na koji je Trump praktički naredio ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom da pristane doći, američki predsjednik izjavio je da neće biti napretka dok se osobno ne sastane s ruskim vođom, koji je pokrenuo neprovociranu i ilegalnu invaziju prije tri godine. Planirani poziv u ponedjeljak stoga će biti najozbiljnije ispitivanje Trumpovog kredibiliteta i iskrenosti u pregovorima o Ukrajini, kao i njegove spremnosti da nametne čak i najmanji pritisak Rusiji. U posljednje vrijeme bilo je znakova da Bijela kuća postaje frustrirana.

Potpredsjednik JD Vance, koji je u veljači prozvao Zelenskog u Ovalnom uredu, sastao se s ukrajinskim čelnikom u Rimu tijekom vikenda, nekoliko dana nakon upozorenja da Rusija "traži previše". Trumpovo uvjerenje da samo on može utjecati na Putina - osobina koju dijeli s nekoliko prethodnih predsjednika - moglo bi biti razotkriveno ako Moskva ne popusti. "Ako on to ne može učiniti, onda nitko ne može", rekao je Trumpov izaslanik Steve Witkoff u nedjelju u emisiji ABC News "This Week". No, to je upitna premisa: Trump je često opravdavao Putina zbog njegove tvrdoglavosti i jamčio za njegovu predanost miru unatoč ubilačkim napadima na ukrajinske civile. A Witkoff je ponekad izlazio sa sastanaka s Putinom osnažujući ruski stav.

Ipak, u ovom trenutku, kada pregovori ne vode nikamo, možda ima smisla testirati Trumpovu tvrdnju da može napraviti razliku. Putin bi, primjerice, mogao biti oprezan u prkošenju američkom predsjedniku u lice. Ako bi Trump nagovještaje o novim sankcijama pretvorio u stvarne prijetnje, mogao bi suziti ruske opcije. Mogao bi dalje promijeniti Putinove kalkulacije ako bi ponudio nove isporuke oružja Kijevu. Ipak, ideja da će Putin, za kojeg bi sukob mogao biti egzistencijalan, iznenada popustiti zbog Trumpovog magnetizma je nerealna. Čak i dogovor o formalnom predsjedničkom summitu za kojim Trump dugo žudi vjerojatno bi bio uvod u dugotrajan proces tijekom kojeg bi Rusija nastavila borbu.

Trumpov veliki zakon pokušaj je da se ozakone oštre promjene u smjeru vladine politike. Uključuje najmanje 1,5 bilijuna dolara rezova potrošnje kako bi se platilo produljenje poreznih olakšica iz njegovog prvog mandata i proširilo ih na obećanja koja je dao tijekom kampanje, uključujući izuzimanje prihoda od napojnica i prekovremenog rada te povećanje standardnih odbitaka. Zakon bi potaknuo program izgradnje brodova usred eskalacije rivalstva s Kinom i dao predujam za svemirsku "Zlatnu kupolu" proturaketni štit. Preopterećeni sustav kontrole zračnog prometa dobio bi milijarde dolara za nadogradnje. A zakonodavstvo baca novac na graničnu sigurnost i objekte za pritvor kako bi podržalo Trumpov tvrdi imigracijski plan.

No, zakon će imati visoku cijenu, onu koja će zakomplicirati njegove izglede čak i ako prođe cijeli Zastupnički dom ovaj tjedan i oblikovat će političku klimu uoči izbora za Kongres 2026. godine. Nameće smanjenja potrošnje i nova ograničenja za Medicaid i saveznu pomoć u hrani. A neki analitičari upozoravaju da će ono što većina poreznih obveznika dobije od poreznih olakšica već izgubiti zbog povećanja cijena uzrokovanih Trumpovim carinskim ratovima. Implikacije zakonodavstva opterećuju tanku većinu predsjednika Zastupničkog doma Mikea Johnsona i dovele su do emotivnih sukoba u odboru nakon mjeseci iscrpljujućih pregovora.

Johnson je osmislio rješenje kako bi udovoljio tvrdolinijašima i uspio progurati zakon kroz Odbor za proračun Zastupničkog doma u nedjelju navečer nakon napetog vikenda pregovora. No, mjera mora proći druge ključne prepreke ovaj tjedan prije glasovanja u cijelom Zastupničkom domu. I svaki korak poduzet da se olakša njegov put u Zastupničkom domu mogao bi otežati njegovo usvajanje u Senatu. A demokrati kažu da stroži zahtjevi za Medicaid znače da je Trump prekršio obećanja radnim Amerikancima. Povijest sugerira da bi proces dokumentacije kroz koji korisnici Medicaida moraju proći kako bi potvrdili radne zahtjeve također mogao dovesti do toga da prihvatljivi primatelji izgube pokriće.

Promjene učinjene kako bi se udovoljilo konzervativcima mogle bi također razljutiti umjerenije članove čija mjesta ovise o biračima koji se kolebaju i koji također žele prilagodbe kako bi zaštitili ograničenje odbitaka državnih i lokalnih poreza. Trump je uglavnom bio spreman vjerovati Johnsonu da će provesti njegovu agendu. Ipak, može se očekivati da će pojačati pritisak na protivnike s obje strane stranke jer želi veliki zakon za potpisivanje do praznika 4. srpnja - iznimno ambiciozan rok. Neke odredbe zakona, uključujući velika smanjenja poreza i povećanje troškova obrane, izazvale su zabrinutost da bi to moglo pogoršati fiskalnu situaciju nacije, koju Trump uporno tvrdi da pokušava popraviti. Odbor za odgovorni savezni proračun utvrdio je da bi zakon, ako bude usvojen u svom trenutnom obliku, dodao između 3,3 bilijuna i 5,2 bilijuna dolara nacionalnom dugu tijekom sljedećeg desetljeća. A kritičari ističu da su Trumpova smanjenja poreza iz prvog mandata dovela do procvata deficita.

No, ministar financija Scott Bessent rekao je u nedjelju u emisiji "State of the Union" da bi zakon stvorio dovoljno ekonomske aktivnosti da ublaži takve zabrinutosti. "Postoji rast, potencijalni rast duga. Ali ono što je važnije je da brže rastemo gospodarstvo," rekao je Bessent CNN-ovom Jakeu Tapperu. "I tako ćemo rasti BDP brže nego što raste dug, a to će stabilizirati omjer duga i BDP-a."

Demokrati, koji se bore za učinkovit napad na novu administraciju, hvataju se za rezove Medicaida, za koje tvrde da će koristiti najbogatijim Amerikancima. "Nema ništa loše u tome da dovedemo vladu u ravnotežu," rekao je demokratski zastupnik iz Južne Karoline James Clyburn Tapperu. "Ali problem je kada ta ravnoteža dolazi na leđima radnih muškaraca i žena. I to se ovdje događa", kazao je. Senator iz Connecticuta Chris Murphy oštro je kritizirao zakon kao "apsolutnu katastrofu" koja bi najsiromašnije Amerikance lišila zdravstvene skrbi.

Ipak, budući da republikanci kontroliraju oba doma Kongresa, demokrati imaju malo moći da zaustave zakonodavstvo - čak i ako bi moglo poslužiti kao temelj za njihove buduće kampanje. Unutarnja dinamika washingtonskog GOP-a možda je složena, ali blijedi u usporedbi sa zadatkom s kojim se Trump suočava s Putinom - koji, za razliku od republikanskih zakonodavaca, nema stvarnog poticaja da predsjednika učini dobrim.